Cosmetici uomo: tra prodotti multitasking, soluzioni veloci e anti-stress, ecco cosa vale la pena utilizzare

La vanità è femmina. E non è certo un caso: il numero delle donne che ama sperimentare prodotti di bellezza è superiore rispetto a quello degli uomini beauty addicted. L' uomo, invece, tende più ad andare a colpo sicuro quando si tratta di beauty routine.

Ma ci sono prodotti perfetti per chi vuole risultati senza perdere tempo inutilmente.

Ecco una selezione dei must-have tra creme multitasking, maschere, oli antistress e detergenti ideali quando si vuole prendersi cura di sé.

Un prodotto 3 in 1 ideale quando la pelle è sottoposta continuamente a stress, inquinamento e sbalzi di temperatura. Basta applicare un leggero strato per combattere la fatica e le rughe e per dare una sferzata di energia al viso grazie alle vitamine A e B5.

Dedicato a: chi vuole usare un solo prodotto per lo skincare.

Facile, veloce e semplice da utilizzare, questa maschera idrogel rinfrescante dona sollievo agli occhi correggendo in pochi minuti stanchezza, borse e occhiaie.



Dedicato a: chi passa lunghe ore al computer (o sul divano a guardare la serie preferita su Netflix).

Non sarà un appassionato di bellezza, ma anche l'uomo odia lo stress. Per combatterlo niente di meglio che un bel idromassaggio con questo prodotto emolliente e rivitalizzante che contiene olio essenziale di Bergamotto, Limone, Verbena tropicale, Eucalipto, Noce moscata, Lime e Abete bianco.



Dedicato a: chi trascorre le ore in ufficio sognando un bel bagno in acqua calda a fine giornata.

Idrata il viso grazie all'acido ialuronico e alle vitamine A, B6 ed E e assicura un'idratazione perfetta in ogni condizione climatica. Ottimo anche come dopobarba.



Dedicato a: chi vuole usare un solo prodotto per il viso dopo aver fatto la barba.

Un unico prodotto per corpo e capelli da usare sotto la doccia. Ha una formula biodegradabile, non secca la pelle e ha un effetto rinfrescante.



Dedicato a: l'uomo che smette di essere pigro (una volta a settimana) e va in palestra.

La formula 2-in-1 con olio nutriente di avocado, vitamina E, pantenolo, estratti di bambù e cactus idrata la pelle donandole morbidezza e nuova vitalità.



Dedicato a: chi ama coccolare il viso e vuole farlo con un prodotto pratico e veloce da usare.

Per chi ha una pelle grassa o mista e vuole idratare velocemente il viso prima di andare a lavoro.



Dedicato a: chi ha un'anima green.

Grazie alle pulsazioni T-Sonic™ offre una pulizia più profonda e prepara la pelle a una rasatura più stretta e liscia con 1 solo minuto di utilizzo.



Dedicato a: chi vuole una detersione veloce, what else?

Specificamente ideato per corpo e capelli, ha una formula a base di D-Pantenolo che contribuisce a preservare l'idratazione cutanea e dona corpo e volume ai capelli.



Dedicato a: chi ama i detergenti multitasking.

Una soluzione in gel che, con un solo gesto, idrata a lungo e controlla il sebo.



Dedicata a: chi non ama le creme troppo ricche e vuole una sferzata di fresca energia per iniziare la giornata.