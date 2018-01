Delicate sulla pelle, spesso anche idratanti e rimpolpanti, rimuovono il make-up velocemente e rinfrescano il viso. Il tutto in un solo gesto

Non è un caso che le acque micellari siano diventate lo struccante preferito da tantissime donne. Comode, pratiche e veloci, catturano tutti residui che si sono depositato sul viso. Una veloce passata del dischetto di cotone e il gioco è fatto!

Le acque micellari sono adatte a tutte le tipologie epidermiche, struccano, detergono e leniscono tutto in una volta sola. Per questo Grazia.it ha selezionato le 10 migliori acque micellari da provare almeno una volta.





Solution Micellaire Démaquillante, Bioderma

È quella storica, la prima a essere lanciata sul mercato nel 1991 e ancora oggi a essere la più usata nei backstage delle sfilate. La sua particolarità è la composizione formata dai principi attivi già presenti naturalmente nell’epidermide, per questo è altamente tollerabile.

Scelta perché: è disponibile in tre varianti, Sensibio H2O per le pelli sensibili, Sébium H2O per quelle miste e grasse e Hydrabio H2O per quelle disidratate.

Aqua Infused Make-up Removing Water, Nars

Novità autunnale, ha la texture in leggerissimo gel ma agisce come un’acqua micellare, con micelle che fungono da magnete lasciando il viso perfettamente deterso e pulito.

Scelta perché: è composta da acqua di kiwi e di cocco che apportano idratazione e luminosità alla pelle.



Eau Micellaire, La Roche Posay

Pensata per le pelli più sensibili, l’acqua micellare di La Roche Posay è composta dall’omonima acqua termale ed è adatta per struccare viso, occhi e labbra.

Scelta perché: il centro termale francese è specializzato nella cura di problemi epidermici, è il primo in Europa in questo senso, quindi la loro acqua micellare è particolarmente indicata per chi ha particolari sensibilità alle eruzioni cutanee.

Bouquet Floral Eau Micellaire Démaquillante, Melvita

All’interno l’acqua floreale alla rosa, estremamente idratante, e quella ai fiori d’arancio donano morbidezza alla pelle che resta piacevole al tatto.

Scelta perché: per la delicata profumazione, che sa subito di primavera e rende lo struccamento un momento piacevole, e per l’elasticità che dona alla pelle.



Eau Micellaire Thermale, Uriage

Svolge due particolari azioni: rimozione del make-up e protezione della barriera cutanea che risulta rinforzata, grazie all’ingrediente principale, l’acqua termale Uriage, che idrata, lenisce e protegge la struttura cutanea.

Scelta perché: è disponibile per pelli normali-secche, con estratto di mirtillo rosso che combatte i radicali liberi, per pelli che si arrossano con estratto di albicocca dall’azione lenitiva, e per pelli miste-grasse con estratto di mela verde, che contrasta la produzione di sebo.

Acqua Micellare Tutto in 1, Garnier

Il nome deriva dal fatto che è adatto per tutto, occhi-viso-labbra, ed è adatto a tutti i tipi di pelle, comprese le più sensibili.

Scelta perché: la prima firmata dal marchio francese, è stata studiata sulle esigenze delle epidermidi più delicate e sensibili.

Eau de Beauté, Guerlain

Struccante, detergente, lozione. Leggermente gelificata, quest’acqua rimuove anche il make-up più intenso ed elimina le impurità della giornata.

Scelta perché: oltre a detergere, rimpolpa e idrata contemporaneamente mentre la fragranza al tè bianco e gelsomino è rilassante.

MicellaAir- Acqua micellare extra delicata, Nivea

Tre azioni per coccolare la pelle e rinfrescarla: rimuove il make-up, deterge il viso in profondità, idrata e lenisce la pelle.

Scelta perché: ancora più delicata, quest’acqua micellare riossigena la pelle ed è disponibile in un maxi formato.

Acqua Micellare, QC Terme

Estratto di tiglio, che lenisce la pelle riequilibrandola, e di erica agiscono assieme per struccare ed eliminare le impurità senza però alternare il ph e creare arrossamenti. È adatta anche per il collo e il décolleté.

Scelta perché: il segreto è anche il mix di sali minerali del blend di acque termali contenute che garantiscono il giusto livello di idratazione e uniformità.

Acqua Micellare- Defence, Bionike

Novità del marchio, quest’acqua micellare è formulata per essere delicata su tutti i tipi di pelle, senza disidratare e nel rispetto della barriera cutanea. Inoltre, è adatta per viso, occhi e labbra.

Scelta perché: è studiata per il rimuove delicatamente anche il trucco waterproof.