Si attivano con l'acqua o con le lozioni: scoprite con noi le maschere viso in polvere da provare (e come funzionano!)

Le maschere viso in polvere ci piacciono perché sono facili da usare (basta aggiungere un po' di acqua o di lozione prima di massaggiarle sul viso) e anche perché sono versatili e personalizzabili. Sono un'ottima alternativa a quelle in crema o in tessuto proprio per l'esperienza "skincare" diversa che regalano.

Spesso preferite dalla green-addicted, sono ideali anche per chi desidera un'azione esfoliante e antiaging.

Curiose di provarle? Abbiamo selezionato le novità maschere viso in polvere per chi desidera rinnovare il beauty case.

La polvere ultra fine è arricchita con il Givenchy Sparkling Water Complex® che idrata mentre i microcristalli delicati esfoliano e l' Allantoina lenisce. A contatto con l'acqua si trasforma in una morbida schiuma.

È un mix idratante ed esfoliante di petali di fiori biologici e di Argilla rosa. Contiene anche polvere di Camomilla biologica che calma la pelle, polvere di Lavanda, antisettico naturale, olio essenziale di Rosa bio (curativo e antifiammatorio) e olio di semi di Carota, ricco di antiossidanti, vitamina E e vitamina C.





A base di Argilla, è una maschera delicata purificante particolarmente indicata per pelli secche, sensibili o delicate.

Questa maschera contiene Carbone attivo di Cocco e Argilla che agiscono come magneti per la pulizia profonda dei pori, mentre la Curcuma, la polvere di Neem e del Ginseng indiano purificano e illuminano la pelle.



Grazie al C aolino, al Carbonato di calcio e all'Ossido di zinco, questa maschera purifica i pori e riduce i punti neri per una pelle subito più luminosa.

Contiene un mix di ingredienti ottimi per la pelle: l'Albume e l'Amido di mais hanno proprietà liftanti mentre il Caolino combatte la lucidità. Infine, l'Allantoina e la Camomilla leniscono la cute.

È a base di erbe e oli che favoriscono la rigenerazione della pelle, ed è ideale per combattere la pelle spenta e opaca. Aggiungete un po' d'acqua o una Body Lotion e massaggiate la polvere sul viso bagnato.

Contiene Matcha e Tè verde, ricchi di antiossidanti. Mescolate due cucchiaini di tè con due di acqua in una ciotola e applicate sulla pelle pulita e asciutta lasciando agire per dieci minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Questa maschera in polvere si trasforma in un detergente viso ricco e cremoso o in una pasta esfoliante a seconda della quantità di acqua utilizzata. Contiene il Camu Camu Berry, un superfrutto dell'Amazzonia ricco di vitamina C, polvere di Bambù e di Riso, dalle proprietà schiarenti, infine Ambra baltica, ricca di minerali, che dà una sferzata di energia.



Ricca di argille minerali ed estratti dalle proprietà antiaging, ha un effetto detox immediato sulla pelle. Ideale per combattere rughe sottili, macchie e pori dilatati.

L'azione sinergica della vitamina C e dei probiotici, contenuti in questa maschera, favorisce la sintesi del collagene e fornisce alla pelle il supporto necessario per combattere la perdita di tono.