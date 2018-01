Scorpite come avere una pelle del viso luminosa, pura e vitale con le maschere peel off

Le maschere peel off, dette anche "maschere a strappo", creano un sottile film sul viso che si solidifica e rimuove cellule morte e impurità.

Generalmente ricche di attivi purificanti come carbone vegetale e acido glicolico, le maschere viso peel off combattono l'aspetto lucido della pelle, la texture irregolare e i punti neri.

La loro azione? Purificante, astringente e, soprattutto, illuminante, per un viso fresco, pulito e radioso.

Qui sotto abbiamo selezionato le migliori maschere peel-off del momento.

A base di chicchi di caffè, ginseng e di un delicato complesso di frutti acidi, rimuove le impurità dal viso, riduce la dimensione dei pori e rivela un incarnato luminoso.

Maschera mousse peel-off all'argilla dall'effetto disintossicante, ideale per migliorare l'aspetto della pelle stanca. La formula elimina le impurità e libera i pori, contrastando i punti neri, migliorando la grana della pelle e la luminosità.

Con estratti di polvere d’oro 24 carati e zucca gialla, questa maschera viso peel off è studiata per illuminare l'incarnato e rendere la pelle splendente.

Proposta per rimuovere impurità e cellule morte dal viso grazie all'azione dell'acido glicolico, svolge un'azione peeling che rinnova con dolcezza lo strato corneo superficiale, regalando al viso un aspetto più luminoso e uniforme.

Proposta come un trattamento in grado di levigare e rassodare la pelle del viso, del collo e del decollette, questa maschera viso peel off cambia colore da bianco perla ad argento cromato. La sua azione? Rassodante e rivitalizzante.





Maschera viso in polvere che si attiva a contatto con l'acqua. La composizione a base di ingredienti naturali è ricca di vitamine e minerali che donano al viso un aspetto idratato e luminoso. Svoglie inoltre una funzione sebo regolatrice e riequilibrante della cute.

Maschera viso peel off nera con carbone. Aiuta ad assorbire gli eccessi di sebo, contrasta la formazione dei punti neri e pulisce in maniera intensa e profonda la pelle.

Per un effetto immediato, questa maschera nera purificante peel off è a base di argilla nera di Montmorillon e carbone, dalle proprietà purificanti e astringenti. Riumuove le impurità e purifica la pelle.

Un vero e proprio trattamento di bellezza ispirato all'eccellenza del Red Door Salon. Esfolia la pelle e la ritexturizza rivelando un incarnato più fresco, levigato e vitale. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Dalla formula a base di estratto di semi di uva, questa maschera viso "a strappo" si avvale dell'azione dei polifenoli per un effetto antiossidante che restituisce alla pelle vigore e splendore.

Credits Ph.: Pinterest/Miss B