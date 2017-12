Il fascino della Medina, gli hammam e gli ingredienti provenienti dal deserto: Marrakech è la meta e l'ispirazione ideale per l'inverno

Marrakech, stretta tra i monti Atlante e il deserto, è una delle mete beauty per eccellenza. Non solo perché è ricca di resort e riad con spa ma perché si può provare il tradizionale percorso hammam e scoprire come viene lavorato (e l’utilità) dell’olio di argan. E per ricreare la perfetta atmosfera marocchina anche a casa, abbiamo selezionato i prodotti adatti.

Da provare a Marrakech: l’antica tradizione degli hammam

Raccontato anche da Sherazade nelle storie de Le Mille e una Notte, l’hammam è un percorso termale, distinto in uomini e donne, in cui potersi intrattenere anche per ore. Non a caso, un po’ come le terme dell’antica Roma, anche l’hammam è ancora oggi considerato un luogo d’incontro. Composto da stanze con diverse concentrazioni di vapore e temperatura, partendo dalla più fredda e arrivando alla più calda, si accede da un cortile silenzioso che concilia la quiete. Adatto durante tutto l’anno, è composto da differenti tappe tra cui bagni di vapore per l’eliminazione delle tossine, peeling e massaggio, lavaggio dei capelli.

Gli ingredienti da avere a casa: spezie e olio d'argan



Ricreare l’atmosfera rilassante degli hammam in casa propria non è difficile, purché si scelgano gli ingredienti giusti. Le atmosfere marocchine sono infatti intrise di spezie, rose, mandorle e datteri anche se l’ingrediente più conosciuto, dopo la rosa, è l’olio di argan. Estremamente nutriente, è perfetto per le pelli e i capelli secchi e disidratati; si ottiene manualmente dal frutto della pianta di argan attraverso una spremitura a freddo, così che sia più efficace, ed è ricco di acido oleico e vitamina E. Protegge in inverno dalle temperature basse ma anche in estate da quelle più alte e dalle scottature.

L’indirizzo relax a Marrakech: Amanjena

In lontananza i monti innevati dell’Atlante, Amanjena è appena fuori dalle porte della Medina di Marrakech e circondato da palmeti. La Spa all’interno dispone di due hammam e di un ricco menù di trattamenti tutti ispirati agli antichi rituali e svolti con ingredienti bio-aromatici locali di un marchio della città. Il più lungo e richiesto è il Moroccan Bloom: 120 minuti di puro benessere per questo massaggio tradizionale marocchino che prevede una pulizia molto profonda della pelle con ingredienti locali, tra cui l’argilla dei monti Atlante, una seconda parte dedicata al nutrimento e all’idratazione della pelle e alla fine un lungo massaggio olistico con aromi di stagione.