Formule dermatologiche altamente performanti nella loro essenzialità, create con il desiderio di sentirsi bene anche in una pelle molto sensibile. Tutto questo è l'iconico principio attivo messo a punto da Skinius in oltre trent'anni di ricerca tutta italiana

Fospidina, una parola da memorizzare perché sta cambiando il modo di pensare all’antiage. Si tratta di un complesso attivo di ultima generazione che vanta uno studio scientifico squisitamente italiano, frutto di oltre 30 anni di ricerche dermatologiche e in biologia cellulare.

Il fine è (sempre) migliorare i segni del tempo, ma a cambiare è la modalità di azione: rispetto ai classici attivi anti age, la fospidina va infatti molto più in profondità. Il motivo?

Punta sulla glucosamina, precursore dell’acido ialuronico, in sinergia con i fosfolipidi estratti dalla soia. Il risultato è un complesso che funge rispettivamente sia da attivo anti età sia da veicolante per massimizzare le performance degli altri ingredienti.





Più piccola dell’acido ialuronico e supportata da “vettori” efficienti come i fosfolipidi, la glucosamina penetra meglio attraverso l’epidermide per sviluppare in profondità tutta la sua azione rigenerante. Che poi si rivelerà in superficie con una pelle più distesa e un incarnato più luminoso. E non solo: inestetismi cutanei come discromie, cedimenti e cicatrici sono migliorati se la pelle è rigenerata nel profondo. Ecco spiegata l’innovativa potenza del complesso fospidina, che va al di là del bramato effetto antiage a favore di un concetto di rigenerazione cutanea più affine alla dermatologia e alla biologia, grazie alla particolare tecnica formulativa biomimetica liposomiale.

Dove trovare il complesso fospidina? In Fospid Siero Attivo, il cavallo di battaglia di Skinius, azienda cosmetica italiana dall’anima dermo-scientifica tutta italiana. Questo iconico siero-booster ha una texture corposa ma fondente, ed è formulato senza profumo, siliconi né parabeni. Il suo inconfondibile colore giallo paglierino è dato dall’altissima concentrazione di materia prima che conferisce anche il caratteristico odore di soia naturale.

È attualmente considerato da molti dermatologi opinion-leader il più potente rigenerante in commercio: una volta provato, è difficile tornare indietro!

Skinius Il prodotto iconico che ha dato vita alla nascita di Skinius nel 2008, Fospid Siero Attivo è l'indiscusso best-seller Skinius ideale in caso di perdita di elasticità e turgore per restituire alla pelle tono, densità e luminosità.

Fospid Siero Attivo è un insostituibile attivatore + booster grazie all’alta concentrazione del complesso fospidina messo a punto dalla dott.ssa Mariagrazia Boniardi, presidente dei Laboratori Skinius, in oltre trent’anni di ricerche in biologia cellulare.

La texture fondente e corposa svela l'altissima concentrazione dei principi attivi grazie all'inconfondibile giallo paglierino tipico del complesso fospidina.



Il complesso fospidina veicolato per via sistemica con l'integratore alimentare Fospid.IN aiuta a rendere le membrane cellulari più ricettive intensficando l’azione dei principi attivi contenuti in Fospid Siero Attivo e nei prodotti dermocosmetici Skinius.

L’inedita formulazione dell'integratore alimentare Fospid.IN ha dato il via a una rivoluzione da un punto di vista dermatologico e nutrizionale. Senza lattosio e senza glutine.

Cosa fa e come agisce

Fospid Siero Attivo favorisce l’idratazione della pelle, aiuta a mantenere integro il film idrolipidico, coadiuva la produzione di acido ialuronico, collagene ed elastina e contribuisce a ristrutturare i tessuti con un risultato estremamente piacevole e naturale.





1 unico prodotto con 2 utilizzi

SIERO CONCENTRATO + MASCHERA RIGENERANTE



La pelle è più turgida, compatta e luminosa. E lo diventa ancora di più se all’uso topico del siero-booster ultra concentrato se ne combina l’assunzione dall’interno. L’integratore Fospid.IN riproduce in compresse la formula di Fospid Siero Attivo, aggiungendo altre sostanze utili al nutrimento della pelle.





Come nasce Skinius

Skinius nasce nel 2008 da un’esigenza personale “a fior di pelle” della biologa milanese, la dottoressa Mariagrazia Boniardi. La sua intolleranza a qualsiasi prodotto skincare l’ha spinta a mettere a frutto le sue conoscenze scientifiche per ricercare attivi performanti e compatibili con una pelle ipersensibile. Così è nata Skinius, trasformando un problema di cute intollerante in una avventura imprenditoriale inaspettata. «Mentre approfondivo le ricerche sui fosfolipidi, i costituenti fondamentali della membrana cellulare, ho pensato di verificare direttamente sulla mia pelle le potenzialità di questa portentosa materia prima estratta dalla soia, capace di favorire la rigenerazione delle cellule e utile per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie», racconta la dottoressa Boniardi. «Il risultato è stato sorprendente, una salvezza per la mia pelle così reattiva. Nel frattempo i miei studi si sono concentrati anche sulla glucosamina, che è il precursore dell’acido ialuronico, dalle proprietà molto idratanti. I fosfolipidi e la glucosamina infatti, danno origine al complesso Fospidina, presente in tutti i prodotti della linea Skinius».







È il nome stesso del marchio a rivelare il forte legame con la biologia cellulare: skin (dall’inglese, pelle) e ius (dal latino, diritto) sanciscono il diritto della pelle di essere trattata con scienza e coscienza. Grazie a formulazioni d’ispirazione medico-dermatologica testate in primis sulla pelle ipersensibile della fondatrice dott.ssa Boniardi.

Se la linea è nata per rispondere alle esigenze della pelle più intollerante, oggi chi sceglie Skinius trova formulazioni antiage performanti che rispettano tutti i tipi di pelle. Questo per promuovere una filosofia di vita basata sulla cura di sé, che passa in primo luogo dalla pelle fornendole ogni giorno le giuste attenzioni con formule efficaci e packaging ecocompatibili.

Richiedi i campioncini

La doppia anima, sensibile e scientifica, di Skinius pensa soprattutto alle pelli più delicate: per testare la tollerabilità delle formulazioni è possibile richiedere nelle farmacie concessionarie dei campioncini prova oppure ordinare lo Skinius Sample Kit per ricevere delle pratiche bustine monodose sufficienti per una o due applicazioni.





Il prodotto Skinius preferito da Grazia.it

«Il balsamo labbra Noagy perché nutre profondamente senza creare quell’antipatico film appiccicoso. Di notte è perfetto per svegliarsi con le labbra setose pronte a ricevere il rossetto senza primer. Di giorno, lo applichi una volta e poi non ne hai più bisogno».



I prodotti Skinius sono in vendita in farmacia e parafarmacia in tutta Italia oppure sullo shop ufficiale www.skinius.it