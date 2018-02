Anche nel beauty c'è voglia di nuovo e di pulizia con l'arrivo della primavera. Partendo dalla pelle del viso che, con esfolianti e creme idratanti nuove, dev'essere preparata al cambio di stagione

Prima della primavera bisogna preparare la pelle al cambio di stagione. Sembrerà scontato, ma la giusta routine aiuta non solo a rinnovarla ma anche a proteggerla all’esposizione solare dei mesi più caldi.



Per questo sono necessari scrub e maschere che eliminano cellule morte e grigiore invernale e creme idratanti con fattore di protezione UV.



Perché bisogna rinnovare la pelle?



Durante l’inverno l’epidermide ha subito gli effetti delle basse temperature tra cui disidratazione, rossori, secchezza ma anche brufoli e una produzione di sebo maggiore causati da un’alimentazione più ricca, e va dunque risvegliata.



L’eliminazione di tossine e cellule morte è fondamentale: queste azioni infatti permettono all’epidermide di trovare maggiore luminosità e soprattutto di riattivare la microcircolazione, possibile grazie allo sfregamento manuale di scrub e gommage.

F

ondamentale è inoltre anche la pulizia profonda dal grigiore dell’inverno che ha reso la pelle tendenzialmente più opaca: il maggiore inquinamento, lo smog, la poca luce solare portano a un viso più spento.



Da non sottovalutare durante l’entusiasmo delle pulizie primaverili è l’effetto rebound, ovvero l’alterazione della produzione di sebo causata dall’utilizzo di prodotti detergenti sbagliati che portano a una pelle ancora più impura e lucida.



Gli indispensabili



Scrub-gommage e nuove creme idratanti. Questi sono i prodotti immancabili per pulire in profondità la pelle. Gli scrub, i gommage, i peeling e le maschere purificanti svolgono infatti tutti un’azione di profonda pulizia e soprattutto di rigenerazione epidermica e cellulare.



Unico accorgimento è quello di scegliere prodotti specifici, cioè ad azione purificante, così che penetrino in profondità nell’epidermide.



Da non sottovalutare poi la crema. Messa da parte quella invernale, dalla consistenza più ricca e densa, in primavera le creme devono avere una texture più leggera e con tre caratteristiche principali:



l’idratazione, fondamentale perché le temperature iniziano ad alzarsi e la pelle ha bisogno di maggiore acqua;



i fattori di protezione solare alta con schermi ai raggi UV che, se sono necessari in inverno, con la bella stagione sono praticamente indispensabili anche se si vive in città.



un effetto illuminante e “bonne mine”, per intenderci quella pelle rosata e “sana” a cui tutti aspiriamo.

Photo credit: Unsplash