Per affrontare il nuovo anno col piede giusto, ecco i 10 buoni propositi beauty che dovremmo seguire nel 2018!

Come da tradizione, un nuovo inizio è la giusta occasione per impegnarsi nei buoni propositi, prendendosi l'impegno di mantenere delle sane abitudini durante tutto l'arco dell'anno.

Per iniziare il 2018 nel modo giusto, eccovi 10 buoni propositi beauty da tenere bene a mente, per affrontare in maniera più rilassata e consapevole la gestione della skincare.

1. Capire la propria pelle (e accettarla)

È arrivato il momento di smettere di fare la guerra alla vostra (e nostra) pelle. Osservatela e cercate di capire quali sono le sue reali esigenze. Da lì, costruite la vostra beauty routine fondmentale e non lasciatela più. Ci vuole un po' di tempo ma ne vale assolutamente la pena.

2. Ricordarsi di curare le cuticole

Le cuticole rischiano sempre di restare trascurate. Dedicate loro qualche attenzione come step preliminare della manicure e, di tanto in tanto, applicate un impacco da lasciare in posa tutta la notte.



Il prodotto consigliato: Burt's Bees Lemon Butter Cuticle Cream



3. Struccarsi sempre e bene

Non ci stancheremo mai ripeterlo. Alla fine di ogni giornata dovete eliminare ogni traccia di trucco. Per un'azione ancora più efficace, provate la routine del double cleansing, utilizzando uno struccante oleoso prima della normale detersione.



Il prodotto consigliato: Origins Clean Energy Gentle Cleansing Oil



4. Uscire dalla propria comfort zone

Cogliete l'occasione di un nuovo anno per sperimentare e provare a giocare con il make up. Abbiate il coraggio di uscire dalla vostra comfort zone, seguite la vostra creatività.



5. Esfoliare regolarmente

Prendete la buona abitudine di esfoliare la vostra pelle con regolarità. Una o due volte a settimana, applicate un peeling agli enzimi che non irriti la pelle.



Il prodotto consigliato: Pixi Peel & Polish



6. Scoprire le gioie dello scrub labbra

Una volta che avrete provato lo scrub labbra non potrete più farne a meno. Utilizzatelo regolarmente e prima di applicare i rossetti matte.



Il prodotto consigliato: Erborian 7 Herbs Scrub



7. Trovare del tempo da dedicare a voi stesse

La bellezza non è altro che un modo per prendersi cura di sé. Trovate un momento da dedicarvi che sia soltanto vostro. Il vostro equilibrio psico-fisico ne gioverà.



8. Mettere sempre la protezione solare

Ormai sono tutti d'accordo. La protezione solare è fondamentale per prevenire i danni da fotoinvecchiamento. Ricordatevi di utilizzarla anche in città. Se la vostra pelle non sopporta i filtri solari chimici, provate i filtri minerali.



Il prodotto consigliato: Coola SPF30 Mineral Sunscreen



9. Investite in pennelli di qualità

I tool sono essenziali per la buona riuscita del trucco. Investite in un buon kit di pennelli, non è necessario spendere una fortuna ma assicuratevi che siano di buona qualità.



Il prodotto consigliato: Zoeva Rose Golden Luxury Set



10. Decluttering

Anche i prodotti di bellezza hanno una scadenza! Iniziate il nuovo anno con un bel decluttering, eliminando tutto quello che è rovinato, scaduto o che semplicemente non usate più. Sarà liberatorio per la vostra mente e vi aiuterà a mettere in ordine la vostra vita, per far spazio a tutto ciò che di bello vi aspetta nel futuro.

Credit ph.: Jamie Street | Unsplash