Effetto Bella Addormentata: struccante, maschera, crema o olio. Pochi ma fondamentali prodotti per risvegliarsi con una pelle da favola!

La notte è il momento ideale per la pelle: non essendo impegnata a difendersi da inquinamento e sbalzi termici, può rigenerarsi più tranquillamente. Per questo la beauty routine serale è altrettanto importante di quella mattutina ma basata su principi differenti. Il lavoro notturno del metabolismo cutaneo, che permette il ricambio e il rinnovamento cellulare, causa disidratazione epidermica e una richiesta di maggiore energia, per questo è importante che i prodotti serali siano altamente idratanti e dalla texture molto concentrata e ricca di ingredienti. Partendo dallo struccante fino all’olio o alla crema finale senza dimenticare il beneficio delle maschere.

Struccante



Latte dall'azione magari calmante, acqua addolcente, olio purificante, baume, salviettine morbide: le texture per gli struccanti sono tante ma hanno tutti una caratteristica in comune. Non solo infatti struccano ma leniscono e idratano la pelle. L’azione di sfregamento può causare rossori e secchezza, anche sulle pelli più grasse, per questo lo struccante deve avere componenti idratanti. La provitamina B5, l’estratto di tiglio, il burro di avocado e gli oli naturali aiutano a mantenere alto il livello d’idratazione.

Maschere



Non è un passaggio scelto da molte, che preferiscono la praticità e la velocità del tonico, ma la maschera notturna agisce sicuramente in maniera più “precisa” e profonda. Il principio fondamentale è quello di ristrutturare la pelle, quindi svolge un’azione anti-age e di riparazione contro i danni subiti durante la giornata. Spesso adatta anche per il collo e il décolleté, due zone che subiscono gli effetti della gravità durante il sonno, la maschera si applica tendenzialmente 2-3 volte alla settimana su viso perfettamente asciutto e pulito e aiuta a levigare, tonificare, rimpolpare, distendere e illuminare la pelle. Rispetto a quelle diurne, la sua azione è quindi più specifica e mirata.



Crema



È il prodotto must have prima di andare a dormire. Da stendere con un massaggio facciale, dal centro del viso verso l’esterno con movimenti circolari così da far fare una vera e propria ginnastica al viso e al collo, questi prodotti agiscono in due modi: attenuando i segni del tempo, agendo quindi sulle rughe d’espressione e su quelle dell’età, e ricompattano e ristrutturano la pelle, stimolandone l’attività cellulare così da rigenerarla per un effetto luminoso al mattino. Acido ialuronico, collagene, retinolo, estratti di perle nere e vitamina A, oltre a estratti come quelli di mirra e zafferano, agiscono riempiendo e ristrutturando il viso.

Olio



Il principio alla base degli oli è quello delle creme, cambia la texture. Coccola finale per la pelle, anche l’olio svolge un’azione rimpolpante, ristrutturante e, in più, detossinante. Grazie alle vitamine e soprattutto agli oli naturali come quello di rosmarino, di vite e di lavanda, aiutano a ripulire la pelle da tutte le tossine giornaliere così da renderla più luminosa e fresca. Da non sottovalutare il modo di applicarlo: scaldarlo tra le mani rende l’applicazione una vera e propria coccola per il viso.