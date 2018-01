Pulizia delicata e idratazione profonda sono due step fondamentali della beauty routine di chi ha la pelle sensibile. Ecco i prodotti migliori scelti per voi

La pelle sensibile ha bisogno di una skincare particolare a base di prodotti delicati che detergano e nutrano senza irritare.

Sì a detergenti oleosi e a soluzioni arricchite di attivi lenitivi e addolcenti, anche quando si tratta di scrub che non possono mancare in qualsiasi beauty routine.

Mettete da parte prodotti contenenti alcool o ingredienti aggressivi e scegliete tra le migliori proposte per la pelle sensibile che abbiamo selezionato per voi.

Quest'olio detergente struccante contiene oli preziosi che vi avvolgono in un delicato massaggio, rimuovendo efficacemente make-up, impurità e donando alla pelle di viso, collo e decolleté un’appagante sensazione di benessere.

A contatto con l'acqua, si trasforma in una deliziosa emulsione ricca e cremosa "effetto latte". Grazie all'olio di Mandorla dolce, elimina profondamente tutti i tipi di makeup e impurità dal viso e dagli occhi, senza lasciare residui.

La texture in balsamo si trasforma in olio al contatto con la pelle e si fonde sul viso per procurare un'immediata sensazione di confort e morbidezza. Contiene olio essenziale d'Immortelle bio, dalle proprietà anti-age, e vitamina E (antiossidante).



Olio detergente leggero, è arricchito con oli essenziali e botanici tra cui la Lavanda e l'Enotera che facilitano il processo di rigenerazione notturna. A contatto con l’acqua si emulsiona per dissolvere e rimuovere le impurità.

Dalla formula ricca in Olio Ozonizzato di Argan e Crocus-Youth, contrasta i segni dell’invecchiamento cutaneo, mentre nutre delicatamente senza ungere. In più, contiene filtri solari, per proteggere la pelle dai raggi UV prevenendone l'invecchiamento.

Qusto trattamento esfoliante leggero rimuove le cellule morte della superficie cutanea, favorendo la naturale rigenerazione della pelle. Il merito è della formula con Olio di Argan Bio e Microgranuli di Argan e Albicocca che rendono la cute più liscia, morbida e luminosa.



Questo fluido idratante ed elasticizzante per la pelle del viso e il contorno occhi può essere usato anche come base per il trucco.



Cinque oli pregiati, ricchi di omega 3, 6 e 9, caratterizzano la formula di quest'olio secco 100% naturale, dalla texture leggera, che sublima la pelle e anche i capelli avvolgendoli in un delicato profumo.

Ricco di antiossidanti ed altamente rigenerante, questo burro Mandarino&Argan è adatto a tutti i tipi di pelle. Inoltre, la combinazione con l’olio di Argan aumenta e la sua azione nutriente e idratante.



Quest'olio di bellezza a 24 carati, ricco di vitamine, antiossidanti e acidi grassi essenziali, contiene l'olio di semi di Rosa che nutre la pelle e ne migliora la texture mentre le vitamine A e C contribuiscono ad attenuare i segni d’espressione e a ravvivare il colorito spento.