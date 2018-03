Siete pronte a convolare a nozze? Trovate l'idea giusta per la manicure del giorno del sì

Unghie sposa 2018: scoprite le manicure più belle ed eleganti per il vostro matrimonio con la selezione di Grazia.it.

Le nail art sposa di stagione giocano con nuance chiare e leggere, arricchite da dettagli preziosi.

La classica french manicure continua a essere una delle scelte più gettonate per i look mani da sposa, non mancano poi lo smalto rosa, quello bianco e accenti di argento e oro.

French manicure con cristalli

Nail art semplice con french e applicazione di cristalli sull'anulare.

Un post condiviso da Свадебный Фотограф ???? МОСКВА (@natalia_goluboglazaya) in data: Feb 4, 2018 at 10:28 PST

Smalto color crema

Una scelta semplice ed elegante, con unghie sposa dal finish satinato.

Un post condiviso da DG Nails_Vancouver_Langley (@dgnails_vancouver) in data: Set 23, 2017 at 12:06 PDT

Smalto rosa carne con decorazioni floreali

Una manicure da sposa molto elegante, con sottili disegni chiari sugli anulari.

Un post condiviso da Sweetheart (@kristinakrissi89) in data: Gen 28, 2018 at 1:41 PST

Doppia finitura

Una nail art originale che contrappone finish opaco a finish madreperlato dalla texture tridimensionale.

Un post condiviso da 네일어라모드 Nail A La Mode (@nailalamode) in data: Feb 2, 2018 at 6:07 PST

Manicure sfumata

Base rosea e leggera con sfumatura bianca per questa mannequin manicure da sposa.

Un post condiviso da Živa Burja (@lepotni_studio_ziva) in data: Feb 4, 2018 at 6:42 PST

Nail art coreana

Ispirazione orientale per questo nail look per il giorno del Sì con decorazioni 3D.

Un post condiviso da E.Mi School of Nail Design (@emikorea) in data: Feb 4, 2018 at 8:34 PST

Franch manicure rivisitata

La manicure da sposa più semplice ed elegante, qui proposta in variante subtle-glam.

Un post condiviso da Gamax (@gamaxofficial) in data: Feb 5, 2018 at 7:02 PST

Smalto bianco sposa

Un'idea interessante, lo smalto bianco puro per una manicure sposa di carattere.

Un post condiviso da Aneta S (@nails.by.annette) in data: Feb 3, 2018 at 1:45 PST

Almond nails con french

Forma allungata, a mandorla per le classiche unghie french.

Un post condiviso da Tiziana Scarpati Nail Tech (@tiziana_scarpati) in data: Feb 4, 2018 at 2:12 PST

Franch manicure con base color carne

Non il semplice colore trasparente, ma un color carne tremendamente chic.

Un post condiviso da Салон Красоты ???????????? (@dazzle_beauty_studio) in data: Feb 5, 2018 at 6:17 PST

Manicure con decorazioni gioiello

Unghie sposa chiare, illuminate da cristalli sugli anulari.

Un post condiviso da 3 SORTEIOS NO AR! (@blogamormaisamor) in data: Dic 30, 2017 at 8:00 PST

Nail art rosa con cabochon

Delicata, con decorazioni preziose, questa manicure è davvero originale.

Un post condiviso da 별난손톱 남포동네일 (@superstar_artist) in data: Feb 3, 2018 at 8:34 PST

Dettaglio glitter

Idea unghie sposa 2018 semplice con dettaglio glitter nella lunetta inferiore dell'anulare. Per chi vuole un look classico ma brillante.

Un post condiviso da Маникюр гель-лак Мценск (@annytsvetkova_nails) in data: Feb 5, 2018 at 6:35 PST

Nail Art statement

Una manicure importante con decorazioni chiare e luminose, dedicata a chi vuole stupire nel suo grande giorno.

Un post condiviso da Miry NailArt (@mirynailart) in data: Gen 29, 2018 at 10:25 PST

Cuore di cristalli

Un'idea di nail art romantica con piccoli cristalli luminosi a comporre un cuore e bordare le unghie.

Un post condiviso da Por Fefa Caram (@larobe_bridal) in data: Mar 30, 2017 at 4:53 PDT

