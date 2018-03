I colori di smalto e le nail art più hot del momento. Lasciatevi ispirare con i look più belli visti in passerella

Le tendenze unghie Primavera-Estate 2018 hanno uno stile deciso e originale.

Abbiamo selezionato per voi i migliori nail look visti in passerella, dai colori di smalto più belli alle nail art più originali per ispirarvi nelle vostre manicure primaverili.

Arancione, nude-senape, rosso ed effetti tridimensionali a sopresa vi aspettano. Trovate i vostri preferiti qui di seguito.

Smalto nude-senape

Una nuance neutra che vira al senape per una manicure elegante ma originale.

Nail art steampunk

Cristalli e metallo per una nail art tridimensionale extra scenografica.

Smalto rosso

Il classico smalto rosso viene abbinato al rossetto opaco e vellutato, per un beauty look tono su tono extra glam.

Smalto arancione opaco

Nail look statement dal finish vitaminico e pop. Le unghie hanno una finitura opaca, abbinate a decorazioni shimmer argentee sulle dita.

Decorazioni 3D statement

Perline e decori colorati rendono la manicure importante, protagonista del look.

Nail art gioiello

Le unghie sono colorate da uno smalto viola scuro metallico e impreziosite da gioielli luminosi.

Outline manicure

La nail art che delimita i contorni delle unghie con uno smalto a contrasto continua a fare tendenza. Molto cool l'abbinamento tra verde shock e nero.

Unghie trasparenti effetto shiny

Non lasciatevi intimorire dalla forma esagerata, provate questa nail art scegliendo smalti trasparenti e glossati dai riflessi arcobaleno.

Manicure con strass

Base chiara trasparente e una pioggia di strassa e impreziosire la manicure. Da provare assolutamente.

Smalto argento metallizzato

Le unghie hanno un look deciso grazie alla nail art lavorata su smalto argento metal effetto specchio.

Pop nails

Effetto pop per la nail art con smile, decorazioni arcobaleno ed effetti tridimensionali.

Nail art rossa con un tocco in più

Una base classica di smalto rosso luminoso con dettaglio a contrasto al centro dell'unghia, per un tocco in più extra luminoso.

Smalto rosa bubblegum

Il rosa intenso conferisce alle unghie un'aria girly e divertente, perfetta per la Primavera-Estate 2018.

Nail art minimale

Unghie al naturale e decorazioni bianche per un effetto minimal-chic.

Credits Ph.: Mondadori Photo