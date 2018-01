Per una manicure a effetti speciali provate lo smalto viola ispirato a Ultra Violet, il colore Pantone dell'anno

Smalti Ultra Violet, l'idea glam per una manicure d'impatto.

Il colore dell'anno secondo Pantone è Ultra Violet, una interessante nuance di viola dalla personalià prorompente.

GLI SMALTI VIOLA DEL MOMENTO

Abbiamo selezionato per voi i 10 smalti viola del momento in palette Ultra Violet, quelli che vi servono per unghie 2018 al top.

Trovate quello che fa per voi scorrendo la lista.

Dalla formula rinforzante arricchita da estratti di seta e vitamine B, C ed E, questo è lo smalto ufficiale Pantone Ultra Violet. Creato in collaborazione con il marchio inglese, è lo smalto must have in assoluto per il 2018.

Il nome dice tutto: un viola brillante, cremoso e glam, per una formula facile da stendere e a lunga tenuta.

Viola perlato iper glitterato, uno smalto dalla personalità rock perfetto per chi ama i look decisi.

Smalto novità 2018 dal colore viola desaturato che vira al malva. Una nuance extra chic da provare.

Proposto dal brand professionale come un vero e proprio accessorio moda, questo smalto viola melanzana è definito "cremosissimo".

Effetto voluminoso che imita quello del gel per lo smalto low cost extra performante.

Viola brillante per lo smalto in formato mignon della casa cosmetica italiana. Perfetto per provare il colore dell'anno sulle unghie e innamorarsene.

Viola particolarmente acceso e brillante, una nuance elettrica per unghie 2018 di tendenza.

Asciugatura extra rapida - solo 60 secondi - per lo smalto budget friendly della casa cosmetica americana.

Per una manicure scintillante e accattivante, Essie propone uno smalto viola prugna dalla finitura laccata.