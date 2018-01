Quali saranno gli smalti hot per il 2018? Ecco la nostra selezione di colori per manicure glam

Amate gli smalti e la manicure è la vostra ossessione? Siete nel posto giusto.

Scoprite con la nostra selezione 10 colori di smalto per affrontare il 2018, le nuance di moda per manicure di tendenza.

Dai colori neutri e chic a quelli più scuri e intensi per un look di carattere, gli smalti 2018 più belli vantano colori classici come rosso e bordeaux e stupiscono grazie a mezzi toni originali.

Scopriteli tutti continuando a leggere questo articolo, con le proposte Dior, Chanel, Faby, Kiko, Mavala, Zoya e molti altri ancora.

Il colore iconico della maison francese si fa smalto. Un rosso intenso e sensuale per illuminare il 2018 con una manicure chic.

Smalto bianco satinato dalla "lucentezza serica". Un colore inededito, bellissimo.

Semi trasparente e cangiante, questo smalto fucsia è l'idea giusta per manicure glam in inverno come in primavera.

Viola metallico, scuro, profondo e di carattere. Questo smalto dall'anima dark e preziosa vi conquisterà.

Un colore di smalto 2018 morbido, sobrio ed elegante. La soluzione ideale per chi vuole mani curate senza sforzo.

Brillante e sensuale, lo smalto bordeaux scuro è un classico irrinunciabile. Must have!



Il blu scuro metallizzato sulle unghie per una manicure eclettica.

Uno smalto color prugna dal sottotono grigio e "polveroso", un mezzo tono tremendamente chic, che fa tendenza.

Il taupe è il colore di smalto 2018 più interessante: neutro ma sofisticato, regala alle mani un'aria ricercata ed è perfetto in ogni occasione.

Grigio perlato dai riflessi color oro, una nuance originale ed elegante, da provare assolutamente quest'anno.

Credits Ph.: Instagram/@Veebvlla Pinterest/Valeria Rodríguez