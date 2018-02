Scoprite come realizzare una dolce nail art per San Valentino con il tutorial di Non Solo Kawaii

La nail art per San Valentino si ispira ai peluche carini e coccolosi che, da sempre, sono il regalo per eccellenza con cui dichiarare il proprio amore.



Grazia.IT e Non solo Kawaii hanno creato una manicure nei toni del rosa che ritrae su ogni unghia un animaletto diverso: gufetto, volpina, orsetto, gattino e maialino (a San Valentino non c'è limite all'utilizzo dei vezzeggiativi!).





Scoprite gli step per realizzare questa nail art, e in particolar modo come disegnare la volpina, gli smalti utilizzati e alcuni suggerimenti sul make up da abbinare.





Gli smalti





Smalti utilizzati: Sally Hansen 170 Pink Cadillaquer (rosa), TNS 531 Rouches (viola), Pupa 169 Fuchsia Cyclamen (fucsia) e Collistar 501 Bianco French (bianco).





Come realizzare la nail art







Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto rosa Sally Hansen 170 Pink Cadillaquer.





Step 2: Disegnare un semicerchio con un pennello a punta fine (in alternativa, posizionare un occhiello salva buchi adesivo come nel tutorial della french manicure) alla base dell'unghia e poi stendere lo smalto fucsia Pupa 169 Fuchsia Cyclamen.







Step 3: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto viola TNS 531 Rouches disegnare la testa della volpina.





Step 4: Con un dotter tool intinto nello smalto viola TNS 531 Rouches realizzare gli occhi e il naso della volpina.







Step 5: Con un dotter tool intinto nello smalto bianco Collistar 501 Bianco French realizzare le gote della volpina.







Il make up





Abbinate la nail art con prodotti beauty come: gli ombretti glitterati Pupa Glitter Bomb Eyeshadow 009 Midnight Black e 007 Sparkling Rose, il mascara nero Maybelline Gigi Hadid Lash Sensational e il simpatico rossetto idratante TonyMoly Panda’s Dream Glossy Lip Crayon.







Credits: Graphic by Laura Castellanza