Per una manicure glam provate la nail art nella tonalità dell'anno Ultra Violet

Le nail art 2018 portano sulle unghie il colore dell'anno Pantone, Ultra Violet.

Le unghie Ultra Violet sono eleganti, eclettiche e ogni volta diverse grazie a giochi di finiture e texture originali che puntano i riflettori su una manicure unica.

Dai nail look ispirati alle pietre, come ametista e marmo, passando per full color viola ed effetti cromati e duochrome, le nail art 2018 sono originali e glam.

Scegliete la vostra manicure Ultra Violet continuando a leggere questo articolo.

1. NAIL ART ULTRA VIOLET SHINY

Effetto lucido per le unghie viola extra luminose dal colore pieno e forma classica.

2. UNGHIE VIOLA EFFETTO AMETISTA

Una forma almond - leggermente appuntita e affusolata, a mandorla - per la nail art 2018 dal colore sfumato che richiama la particolare nuance della pietra di ametista.

3. MANICURE SQUOVAL IN VIOLA OPACO

La forma è ovale, con punta leggermente squadrata, mentre lo smalto è viola, in finitura matte.

4. NAIL ART CANGIANTE ARCOBALENO

Base Ultra Violet e finish cangiante per un look ultra luminoso effetto arcobaleno. Una manicure glam da copiare assolutamente.

5. PURPLE FOILED MANICURE

Sulle unghie nere spiccano sfumature di colore metallico effetto foiled in viola.

6. SMALTO VIOLA IRIDESCENTE

Smalto dalla base viola scura arricchita da iridescenze e riflessi a contrasto che virano al rame.

7. MANICURE PIXIE DUST

Uno smalto gioiello must have, la cui nuance è composta da micro particelle gillterate che regalano alla manicure un effetto "polvere di fata" in viola multidimensionale con riflessi rame, fucsia e oro.

8. NAIL ART MARBLE VIOLA E GLITTER

I pattern marmo-like si riconfermano un must have anche nel 2018. Ecco una nail art che richiama questo effetto mixando diverse sfumature di viola, grigio e glitter.

9. FRENCH MANICURE GLITTER

Smalto viola scuro e lunetta illuminata da glitter colorati in diverse dimensioni, per una french manicure originale.

10. NAIL ART DECO IN VIOLA

Unghie a stiletto - appuntite - in viola Ultra Violet e lilla abbinate a finitura opaca, cristalli e decorazioni deco.

