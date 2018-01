Scurb, maschere, oli per cuticole e per unghie: tutto il necessario per le mani stressate e provate dal freddo

Le mani sono una delle parti del corpo che hanno bisogno di maggiore cura e attenzione, soprattutto durante l’inverno e dopo le feste, quando il cambio smalto e le basse temperature hanno messo a dura prova le estremità.



Come curarle quindi quando non sono proprio al top? Con i prodotti giusti per una manicure curativa su misura.

Le creme per mani e unghie



Quando non solo le mani ma anche le unghie hanno subito uno stress, è necessario affidarsi a una crema specifica. Ricche di ingredienti nutrienti come il burro di karitè, il miele, l’olio d’oliva e l’arnica, queste creme hanno texture molto dense che riparano arrossamenti e secchezza dovuti al freddo e anche i danni sulle unghie stesse.

Il consiglio in più: per un trattamento più completo e anche d’urto, possono essere utili le maschere mani imbevute di ingredienti come l’acido ialuronico, emolliente e idratante, gli scrub specifici così da eliminare velocemente le secchezze, o gli integratori alimentari che rinforzano le unghie più deboli che tendono a spezzarsi.

Attenzione alle cuticole!



Sono solitamente la parte più martoriata delle mani, soprattutto a causa dello stress: le cuticole, e tutta la zona attorno all’unghia, subiscono danni molto antiestetici da vedere. Rinforzare quest’area con prodotti specifici permetterà di evitare di mangiarsi, letteralmente, le unghie.



Tendenzialmente i prodotti da ricercare sono in balsamo o in olio, molto ricchi e altamente nutrienti che permettono di combattere la secchezza ammorbidendole. Si applicano con le dita o con gli applicatori e si massaggiano fino al loro completo assorbimento.



Il consiglio in più: si possono applicare anche tutte le sere, prima di andare a dormire, così che il prodotto penetri perfettamente ristrutturando completamente la parte.



Cura delle cuticole Huile Abricot, Dior

Questo siero in stick si applica facilmente e quotidianamente sulle cuticole così da nutrirle ogni giorno.

Crème Cuticole, Mavala

Questa delicata crema aiuta ad ammorbidire le cuticole così da dare un contorno perfetto all’unghia.



Olio Cuticole, Erboristeria Magentina

All'interno un mix di ingredienti, tra cui vitamina F e olio di limone, jojoba, argan e cotone così da prevenire la formazione delle cuticole e cicatrizzare quelle già esistenti.



Trattamento cuticole e unghie, Inglot

A matita, questo trattamento è adatto per le cuticole e per le unghie e permette di levigarle e nutrile grazie alle vitamine A, E, F. Il formato è pratico e può essere anche tenuto in borsetta.

Mayweed Cuticle Balm, & Other Stories

Con burro d'oliva, cerda d'api ed estratti di camomilla, questo burro si massaggia fino al completo assorbimento sulle cuticole.

Gli oli per le unghie



Rinforzano le unghie e sono specifici per quelle molto secche, deboli e che tendono a spezzarsi. Spesso possono essere la base per lo smalto oppure possono essere applicati anche da soli così che la loro azione sia più efficace.