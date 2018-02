Un profumo scandaloso, regali speciali e la possibilità di icontrare Jean Paul Gaultier da Limoni

Il profumo dello scandalo e Limoni vi invitano a conoscere Jean Paul Gaultier a Milano.

Lanciato da qualche mese e già diventato un grande classico, Jean Paul Gaultier Scandal è un profumo da donna avvolgente e ricco di carattere, che invita a mettersi in gioco e liberare il proprio animo più scandaloso.

Per celebrare questo prodigio olfattivo Limoni offre a 100 lettrici di Grazia la prossibilità di ricevere un omaggio e regala inoltre a cinque fortunate delle esclusive T-Shirt firmate Jean Paul Gaultier e la possibilità di incontrare lo stilista Jean Paul Gaultier in persona.

A proposito di Jean Paul Gaultier

Enfant prodige della moda francese, Jean Paul Gaultier è uno degli stilisti contemporanei più amati ed eclettici, dall'allure scandalosa, proprio come la sua ultima fragranza.

Gaultier è stato infatti il primo stilista a portare in passerella gente comune e modelli dalla bellezza "alternativa", così come è stato pioniere nel far sfilare uomini in gonna e nel rifiuto delle identità di genere.

Ideatore di abiti e costumi di scena iconici, come il reggiseno a cono sfoggiato da Madonna nel Blond Ambition Tour del 1990, lo stilista trova da sempre noioso il concetto di "politicamente corretto", rompendo le regole con eleganza.

Il profumo

Creato dal profumiere Daphné Bugey in collaborazione con Christophe Raynaud & Fabrice Pelegrin, Jean Paul Gaultier Scandal è un profumo da donna ispirato alla notte di Pigalle, uno dei quartieri parigini del cuore dello stilista.

Un invito a lasciarsi andare, a creare scandali che rivelino la nostra vera natura.

Le note olfattive? Arancia rossa e mandarino troneggiano in testa, mentre nel cuore troviamo miele, gardenia, gelsomino, fiori d'arancio e pesca. Tra le note di cuore troviamo invece patchouli, cera d'api, caramello e liquirizia.

Il concorso per le lettrici di Grazia

Il 21 febbraio la redazione di Grazia vi aspetta da Limoni in Corso Buenos Aires a Milano con tante sorprese ispirate a Scandal.

È un’occasione unica per vincere l’incontro con Jean Paul Gaultier, lo stilista amato dalle celeb internazionali per genialità e irriverenza.

Le prime 100 persone* che si presenteranno da Limoni in Corso Buenos Aires 36 a Milano dalle ore 9:30 alle ore 16:00 del 21 febbraio riceveranno un omaggio e una card.

Grazie alla card sarà possibile scoprire subito se si è tra i cinque fortunati ad aggiudicarsi una delle inconfondibili T-shirt Jean Paul Gaultier e l’incontro con il divo-creativo francese che quel giorno sarà da Limoni a partire dalle 16.30**.

Siete pronte a vivere il vostro - profumatissimo - scandalo e incontrare Jean Paul Gaultier?

Segnate in agenda l'appuntamento del 21 febbraio da Limoni: ci vediamo lì!

* Concorso riservato alle prime 100 persone maggiorenni che si presentano da Limoni in Corso Buenos Aires 36 a Milano dalle ore 9:30 alle ore 16:00

** Stima Montepremi € 1.409,85 + iva ove dovuta. Regolamento consultabile presso il pv Limoni di Corso Buenos Aires 36 a Milano.