Firma olfattiva della nuova fragranza Givenchy, la rosa è anche simbolo di amore (e non solo): scoprite con noi la magia della "regina del giardino"

Quante poesie, quante canzoni, quante frasi d’amore hanno celebrato la rosa! Da secoli simbolo di amore, ammirazione, bellezza e perfezione, è, allo stesso tempo, sinonimo di completezza perché rappresenta la grazia e il mistero della vita uniti a voluttà, passione e seduzione. Ecco perché è il fiore degli amanti: è un messaggio chiaro che non ha bisogno di essere decifrato.

Da sempre è anche il fiore abbinato alle divinità femminili – amore, vita, creazione, bellezza – mentre la sua forma, così affine al cerchio, che non ha né inizio né fine, viene spesso associata al significato di eternità, a qualcosa che si ripete ma non è mai uguale a sé stesso, qualcosa che ogni volta… rinasce.

Non a caso la rosa è il fiore della Primavera, la stagione in cui la vita “sboccia” e si manifesta in tutta la sua eleganza, gioia e curiosità.

Ma la rosa non è unica: la sua perfezione è declinata in colori diversi, ognuno dei quali ha un significato preciso. La rosa rossa, il fiore di Venere, comunica desiderio e passione mentre quella bianca è il fiore della luce: simboleggia l’innocenza, il fascino e la spiritualità. Il rosa chiaro allude all’amicizia e alla felicità: chi vuole comunicare gratitudine e apprezzamento, sceglierà una tonalità più intesa.

La rosa regna incontrastata anche tra le fragranze primaverili. Da quella bulgara a quella canina, fino alla damascena che nella profumeria è considerata tra le specie più ricercate e pregiate: mille sono i modi che i “nasi” più famosi hanno scelto per rendere ancora più seducente o, all’occorrenza, frizzante, questa nota da sempre tra le più amate.

La rosa può essere fresca e pungente, per esempio, se abbinata alle note agrumate oppure più sensuale, quando "incontra" quelle legnose come sandalo e patchouli. Infine, diventa inebriante se accostata alle note muschiate o a quelle di altri fiori, come le peonie, che possono dare un tocco più luminoso, impalpabile ed estremamente femminile a una fragranza come la nuova eau de toilette Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy.

Firma olfattiva della linea Irrésistible, qui la rosa diventa pura, profonda ed esprime il carattere più voluttuoso del profumo grazie al fondo muschiato. La sua “delicatezza”, invece, diventa impertinente grazie a un ingrediente inaspettato, la fava di Cacao, che tinge la fragranza di una tonalità dolce-amara.

Il risultato è un’eau de toilette che ci conquista all’istante - un vero e proprio colpo di fulmine!- e che trasmette energia, allegria e grazia attraverso la linea slanciata e i giochi di luce sui rilievi del flacone e l'elettrizzante viola pastello del finissimo jus: Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy è davvero un antidoto alla tristezza!

E voi, a cosa non rinunciate mai per esaltare la gioia nella sua essenza e per rendere la vostra vita frizzante, spontanea, libera, impertinente e...irresistibile? Raccontatelo con uno scatto fotografico e condividetelo sui social usando l'hasgtag #MyIrresistibleCrush e #GivenchyBeauty!