Quante prime volte ci sono state nella vostra vita?Quanti viaggi, quanti incontri e quanti "beauty crush"?

La vita non è che un insieme di prime volte: la prima volta che siete andate in bici senza rotelle, che avete scritto il vostro nome in corsivo, che avete superato un esame, che avete prenotato un aereo o la prima volta che avete firmato un contratto di lavoro.

C’è sempre una prima volta e ha sempre un’intensità particolare capace di trasformarla in un ricordo indelebile.

Ricordate, per esempio, l’emozione del primo bacio? Quando il cuore batte forte e si vive una sensazione di leggera confusione e ansia, ma poi tutto accade naturalmente, come se fosse sempre successo?

E, ancora, ricordate quando avete progettato un viaggio da sole per la prima volta? Come vi siete sentite? Allegre, un po’ tese, emozionate, euforiche: sono quelle prime volte che mettono alla prova ma che regalano, allo stesso tempo, sensazioni di pura gioia. In un attimo il mondo intorno sembra cambiare e tutto pare possibile.

C’è il primo trasloco, la prima volta lontana da casa, la prima vacanza con le amiche del cuore - in riva al mare, a fare l’alba cantando… quanti ricordi!

E poi ci sono quelle prime volte che vi hanno fatto sentire bene con voi stesse fino in fondo. Come un nuovo abito, una nuova casa e – why not? – una nuova vanity table, perché a volte cambiare e trasformare la propria routine, anche quella di bellezza, è il modo migliore per continuare a essere felici. Si chiamano momenti di svolta e, in genere, racchiudono una domanda – quella giusta – prima ancora che una riposta che possa accontentarci.

Quando è stato l’ultimo momento in cui avete fatto qualcosa per la prima volta? Forse anche voi, prese dal tran tran quotidiano, vi dimenticate di meravigliarvi di qualcosa di nuovo, di tuffarvi in nuove avventure, di sperimentare esperienze nuove... succede a tutti. Non è mai troppo tardi per continuare a stupirsi: quante prime volte ci saranno, per voi, in questa primavera? Quante nuove mete, quanti nuovi obiettivi, quanti nuovi modi per esprimere la vostra creatività e unicità?

Per questa primavera noi ci siamo regalate una prima volta speciale: un profumo diverso dal solito che ci ha catturato dal primo istante. Sì, ci siamo innamorate di un profumo… e non era mai successo di vivere un "beauty crush" così intenso. D’altra parte la primavera è la stagione dell’amore, della rinascita e della gioia e noi abbiamo voluto festeggiarla con una fragranza… irresistibile: è l’eau de toilette Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy, un bouquet floreale in cui la rosa, firma olfattiva della linea Irrésistible, è pura ed estremamente femminile.





Per la prima volta sulla nostra tavola delle vanità compare un profumo frizzante, sorprendente, in cui l’anima floreale è reinterpretata da un ingrediente inaspettato come la fava di Cacao che regala un tocco dolce-amaro, mentre la Peonia conferisce alla Rosa un’anima impalpabile e luminosa, rendendola ancora più profonda.

Per la prima volta abbiamo scelto un profumo perché ci fa sentire…felici. Felici per quello che siamo e per quello che saremo: libere di essere noi stesse, fino in fondo, libere di vivere tutte le prime volte che ci saranno.

Credit ph: Pexels.com