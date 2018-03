Scoprite i dieci segnali che vi fanno capire quando un prodotto di bellezza ha conquistato definitivamente il vostro cuore!

In viaggio, in ufficio o a casa, è sempre con voi nella vostra beauty bag. Il suo profumo evoca ricordi piacevoli; vi piace il suo colore – sugli occhi o sulle labbra – perché trasmette energia e perché vi sta d’incanto. Oppure non ne potete fare a meno perché amate la piacevolezza della sua texture e perché, una volta sul viso, vi fa subito sentire irresistibili.

Sono molti – e chiari – i segnali che vi fanno capire quando un prodotto di bellezza ha conquistato il vostro cuore, quando diventa il vostro oggetto must-have, qualcosa di irrinunciabile per la vostra beauty routine. Scopriteli con noi!

Ogni occasione è buona per parlarne

Che voi siate con le colleghe, a un pranzo di famiglia o a una reunion tra amiche del cuore: prima o poi lui spunterà fuori. Perché magari vi chiederanno un consiglio o perché noteranno qualcosa di diverso in voi o, semplicemente, perché vi risulterà impossibile non infilare in un discorso qualcosa sul vostro “beauty crush”. Altro che fidanzato…

E se ne parlate, diventate loquaci e il cuore vi batte più velocemente

Niente da aggiungere: sono i classici “segnali” dell’innamoramento…

Nessuno, poi, è come "lui"

La vostra crema «funziona più delle altre». E il rossetto rosso? «Non esiste uno simile che riesca a durare di più». Per non parlare del vostro profumo preferito, il nuovo Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy: «tutti lo notano». Se avete usato almeno una di queste frasi, la possibilità che abbiate un "prodotto del cuore" è altissima.

Non lo cambiereste con uno simile. MAI

Sì, ok, ci saranno centinaia di ombretti uguali. Per non parlare dei profumi fioriti: l’imbarazzo della scelta. Chi ve lo dice non sa che, per voi, lui è inimitabile, unico e che siete capaci di trovare almeno 10 buoni motivi per non rinunciarci. Insomma, farvi cambiare idea è davvero una missione impossibile.

È sempre sul comodino o sulla scrivania

In pratica, sempre a portata di mano. Per ritocchi veloci, per una coccola o per sentirne il profumo mentre lavorate o siete in casa. Obiettivo: mai perderlo di vista.

Se lo perdete, è finita (o forse no)

Non lo trovate più: in bagno non c’è, non è nella beauty bag e in camera neanche l’ombra. Insomma, sembra sparito. Tragedia con una doppia “via di fuga”: andate in profumeria per ordinarne uno nuovo oppure lo cercate online (in questo avete il fiuto del migliore investigatore) e lo ordinate senza pensarci neanche un minuto.

Lo regalate a tutte

Dalla mamma alla sorella fino alla cugina di secondo grado: ogni ricorrenza va festeggiata con il dono giusto. Piacerà davvero a chi lo riceve? Ovvio, che domande!

Ne parlate sui social network

Tutti devono sapere che avete trovato il MIGLIORE. Tra Instagram, Facebook e Twitter non si contano gli scatti e i commenti sul vostro prodotto del cuore. E chi osa criticarlo, è bannato in tempi record.

Vi fa dimenticare una brutta giornata

Giornata dura in ufficio e litigate furibonde con la vostra dolce metà? Nessun problema: con lui nella beauty bag, tutto è superabile e ritorna subito il sorriso.

Diventate collezioniste

Avete comprato il formato 50 ml, però c’è anche quello da trenta, per non parlare del 100ml che fa una super figura sulla vostra vanity table: perché limitarsi a una sola versione, quando si possono avere tutte? Ecco, se le avete tutte, allora siete PERDUTAMENTE INNAMORATE. Facile, no?