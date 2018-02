Innamorarsi è sempre una questione di note: scoprite le nostre preferite

Se c’è un sentimento che, più di tutti, ha portato alla scrittura di canzoni meravigliose, quel sentimento è l’Amore. Ogni grande artista ha trovato nell’amore o nell’innamoramento una fonte d’ispirazione naturale per le sue parole e le sue poesie in musica.

La musica e le parole sanno raccontate tutte le sfumature e le sfaccettature di emozioni e sensazioni che almeno una volta nella vita tutti abbiamo provato: ci sono canzoni che fanno battere il cuore e che, per questo, restano impresse nella nostra memoria.





Sì, ci siamo innamorati di una canzone… come è successo? Ci sono canzoni che, quando le ascolti, generano immagini, ricreano storie e situazioni, invogliano a viaggiare con il pensiero; ecco, quelle canzoni sono speciali e uniche perché raccontano qualcosa di noi, diventano parte della nostra stessa esistenza.

Le ascoltiamo appena possibile, così che si trasformano nella colonna sonora dei nostri momenti liberi; sono gli stessi motivi che ti ritrovi a fischiettare sotto la doccia o mentre cammini per strada. E se si tratta di una canzone d’amore, l’effetto è ovviamente amplificato.

Ci siamo innamorate di una canzone che parla d’amore. Di un amore speciale, inaspettato e così… totale. Tanto profondo da far chiedere scusa, a chi canta, per la quasi eccessiva dolcezza del sentimento dichiarato. “I’ve got a crush, my baby, on you”, cantava Ella Fitzgerald con la sua voce profonda e avvolgente: era ed è la dichiarazione di una donna convinta e innamorata, che non ha paura di parlare dei suoi sentimenti; una donna decisa che canta il suo amore al mondo e lo fa senza timore di apparire per quella che è. Che sia un'attrice, una musicista famosa o una persona come noi: ogni donna ha il diritto di cantare la sua storia che è potente e intensa nella sua unicità.



Sì, innamorarsi di una canzone è possibile. Nota dopo nota, scivoliamo in un piacere che è difficile da verbalizzare: chiudiamo gli occhi e ci lasciamo cullare dalla musica e ogni attimo diventa eterno.

Proviamo la stessa sensazione quando ci abbandoniamo a una fragranza che cattura al primo istante: la sua innata capacità di trasportare la nostra mente in altri posti, magari sconosciuti oppure noti alla nostra memoria, di farci sentire bene con noi stesse, di trasmettere una scarica adrenalinica e una nuova inedita energia. Innamorarsi di una canzone è come innamorarsi di un profumo: è sempre una questione di note.

Floreali, frizzanti e avvolgenti sono quelle della fragranza che è diventata il nostro must have quotidiano, complice il suo carattere esuberante e cristallino. Una fragranza che è come noi: impertinente, libera e giocosa. Una fragranza che ci ha sorpreso con il suo bouquet floreale: una bracciata di petali freschi e delicati reinterpretata con un ingrediente inaspettato, la Fava di Cacao, che tinge il profumo di una tonalità dolce-amara. La Rosa, femminile e profonda, è abbinata alla Peonia che le conferisce note impalpabili e luminose, mentre nelle note di fondo si svela il suo carattere più deciso grazie alle note muschiate.

Basta qualche goccia di Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy per farci vivere le stesse emozioni della nostra canzone del cuore: potevamo mai resisterle?