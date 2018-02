Regala al tuo lui un profumo per San Valentino. Ti diamo noi una mano con la selezione delle fragranze che amiamo di più

Se non avete ancora deciso cosa regalare al vostro lui per San Valentino, optate per un classico come il profumo.

Da scegliere tenendo conto dello stile di vita, del carattere e delle preferenze del destinatario che voi sicuramente conoscete molto bene. Avete bisogno di qualche suggerimento sulla fragranza da preferire fra le tante che trovate in profumeria?

Vi diamo una mano noi con la selezione delle novità che ci sono piaciute di più e che conquisteranno anche il vostro lui (basta seguire i nostri consigli...).

Ispirato al più chic dei dress code maschili, il Black Tie, è un cocktail mediterraneo fresco e potente con tre nuove note: Arancio amaro, Artemisia del Marocco e Cumino d’Egitto.

Dedicato a: l'uomo che ama l'eleganza classica.

La fragranza nasce dall'unione delle note agrumate di Colonia con quelle profonde e sensuali dell'Ambra Grigia, essenza dalle origini antichissime. Dopo un esordio agrumato di Arancio e Bergamotto, il bland evolve in un cuore caldo con legno di Cedro, Rosa e Patchouli.

Dedicato a: chi ama le fragranze intense.

Infonde lo spirito dell'India in Italia questo viaggio olfattivo che porta la firma di Pascal Gaurin: il parfumeur illumina l'oscurità del Tabacco con la luce delle foglie del Tè maté e le associa al fiore di Osmanto per dare profondità e ricchezza.

Dedicato a: l'uomo che ama viaggiare.

Reinterpretazione dell'iconica fragranza con una concentrazione più intensa, combina il frutto esclusivo di Maninka con Patchouli e Giaggiolo per celebrare la sensualità maschile.

Dedicato a: l'uomo dal carattere deciso.

Coach For Men Eau de Toilette Ricco di energia grazie alle note di testa effervescenti del Bergamotto e della Pera Green Nashi, acquista calore con il tocco speziato di Cardamomo e Coriandolo. Il fondo è una base legnosa e verde con Vetiver di Haiti, Accordo di Suede e Ambra Grigia.

Dedicato a: l'uomo che ama le tradizioni.

Fa parte della linea di fragranze creata per omaggiare il poeta Gabriele D'Annunzio: intenso e rotondo con retrogusto di antiquaria che attinge alla profumeria cinquecentesca, è un inno alla voluttà felice.

Dedicato a: l'uomo che ama l'odore dei libri antichi.

Apre con un accordo agrumato di Bergamotto e Pompelmo bagnato da tocchi aromatici di Lavanda e tonificato da note speziate di Angelica, Cannella e Cardamomo. Il cuore è dominato dall’Iris avvolto da una nota d'Incenso. Conclude la fragranza un fondo profondamente legnoso di Patchouli, Legno Cedro Virginia e Vetiver Haiti.

Dedicato a: l'uomo che ama le fragranze agrumate.

La fragranza, dedicata alla Città Eterna, ha note di testa spumeggianti come il Pompelmo rosa e il Mandarino e un cuore di Rosa, Gelsomino e Peonia. Tra le note di coda, la Vaniglia, l'Ambra, la Fava tonka e il Muschio creano una scia olfattiva dolce e seducente nell'aria.

Dedicato: all'uomo che ha Roma nel cuore.

Un vero e proprio turbine olfattivo delicato e penetrante con note di testa di Fiori Bianchi che si fondono sapientemente con

note fresche e fruttate di bacche di Ribes. La personalità dell’Eliotropio espressa nel cuore, abbracciato a una fragrante Rosa, si erge su un fondo aromatico di Tabacco, Legno di Sandalo e Muschio Bianco.

Dedicato a: chi ama condividere il profumo con la sua lei.

Questa fragranza è un'ode al Sandalo che, secondo le parole del suo creatore, «trasformandosi in poudré sotto l’influenza del Cacao amaro, affonda in una trappola di velluto».

Dedicato a: l'uomo che ama i profumi dalle note secche e avvolgenti.





Questa fragranza rispecchia le sfaccettature della personalità dell'uomo: chiaro e brillante in testa, ma forte e sensuale nel cuore e, alla base, un fougere maschile white and dark.

Dedicato a: l'uomo che si dà sempre più possibilità.