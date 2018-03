Scoprite i nuovi profumi da donna per la Primavera Estate 2018 e lasciatevi inebriare

I profumi femminili per la primavera 2018 portano una ventata di novità e freschezza, regalandoci sentori ammalianti e sorpredenti.

Le creazioni profumate del momento puntano i riflettori su una femminiltà sofisticata, che racconta la storia di una donna libera e multisfaccettata, che abbraccia la propria unicità.

Trovare il vostro nuovo profumo preferito tra le fragranze novità firmate Dior, Chanel, Mugler, Guerlain, Givenchy, Salvatore Ferragamo e molte altre ancora.

Sensuale, intenso e profondo, questo nuovo profumo femminile è un orientale boschivo-ambrato. Tra le sue note troviamo patchouli e un accordo ambrato di assoluta di vaniglia e fava tonka. Nel cuore troviamo invece rosa, gelsomino e agrumi.

Come dice il suo nome, il nuovo profumo Dior ha un animo inaspettato, floreale, fresco e frizzante. Tra le note di apertura troviamo zenzero della Tanzania e note salate, mentre nel cuore rosa damascena. Nelle note di fondo troviamo invece fava tonka, vaniglia e muschio.

Proposto come un profumo "orientale, vegetale e carnale" Aura Mugler è dedicato alle donne che ritrovano in se stesse una forza inaspettata e unica. Tra le sue originali note olfattive troviamo foglie di rabarbaro, fiori d'arancio, liana selvatica - per la prima volta utilizzata in profumeria - vaniglia bourbon e note legnose.

Come un colpo di fulmine, questo profumo femminile inebria con un bouquet floreale e gioioso. Tra le sue note troviamo infatti rosa, peonia, cacao e muschio animale.

Questa nuova fragranza è un tributo alla femminilità moderna. Dal carattere libero, forte e sensuale - deliberatamente ispirato all'attrice Angelina Jolie, che ne è co-creatrice - sprigiona note di gelsomino sambac, lavanda carla, peonia e vaniglia.

Un profumo spontaneo e coraggioso, come la donna che lo indossa. Questa fragranza racchiude note di gelsomino sambac e assoluta di vaniglia bianca di Tahiti.

Spezie, vaniglia e legni robusti per l'ultima nata della linea Private Blend. Tra le note di testa zafferano, coriandolo, mirra e olibano. Nel cuore assoluta di orzo e caffé tostati, narciso e frangipani. Nel fondo troviamo invece Vaniglia del Madagascar, suede e muschio. Ammaliante.

Il classico flacone della linea Sì si tinge di passione con una nuance rosso lacca. Le sue note parlano di una donna che non ha paura di dire "Sì" combinando tra le sue note boccioli di rosa, vaniglia, eliotropio e gelsomino.

Delicato ed elegante, questo profumo femminile 2018 incarna al meglio lo spirito della casa di moda italiana. Le sue note? Sono muschiate, costruite attorno al mughetto e al germoglio di ribes nero.

Un viaggio - elegantissimo - su di un'isola tropicale assolata ed affascinante. Le note di questa creazione olfattiva annoverano mango succoso, petali di rosa e muschio.

Come il bagliore della luce sull'acqua, questo profumo vanta note di testa di arancia amara, bergamotto e petitgrain, accompagnate da semi di cumino, pepe rosa, cardamomo e pistacchio. Nel cuore troviamo invece gelsomino, tuberosa e ylang ylang e boccioli di fiore d'arancio marocchino. Nel cuore trionfa invece un accordo cocco unito a vaniglia e ambra.

L'alba più luminosa e sorridente esplode nella nuova fragranza della maison francese. Con note di mandarino, gelsomino sambac, osmanto profumato tinto di albicocca, petali di magnolia, ribes nero e muschi, questo profumo invita a svegliarsi presto e ad avviarsi verso nuovi luminosi orizzonti.

Un profumo femminile vivace e dal carattere dualista, che esprime in un'unica composizione audacia ed eleganza. Le sue note? Candide e delicate, accentuate dall'inebriante fiore di ibisco.

Il flacone di questa fragranza giovane e frizzante ricorda un sacchetto pieno di caramelle succose e profumate. Il jus trasparente accoglie note di testa di mandarino, peonia, pesca bianca e lampone. Note di cuore di assoluta di tuberosa, cassis, fiori d'arancio e magnolia e note di fondo di praline, vaniglia, fava tonka e musk.

Nuova luce per l'iconica fragranza YSL, proposta in una nuova variante ricca di luce. Le sue note olfattive comprendono bergamotto, fiori bianchi e l'accordo caffè-muschio.

"Una vibrazione persistente come l'eco ripetuta di un effluvio musicale", un profumo al patchouli che ne include tre diversi estratti, provenienti dall'isola di Sulawesi in Indonesia. Magico.

Un profumo unisex evocativo, dall'anima complessa e appagante. In apertura troviamo note fresche e fruttate e latte, sostenute da un accordo di tè e rum. Nel cuore troviamo poi miele, tabacco e cacao. Nel fondo triondano poi note ricche di ambra e muschio.

Gardenia, magnolia e gelsomino per la prima fragranza firmata Fiat. Questo profumo dal pack iconco riprende il design dell'auto che ha fatto la storia. Per le appassionate di motori e non.

Colori e profumi intensi in un caleidoscopio di emozioni. Nelle di testa troviamo tangerino e davanna, in quelle di cuore olibano, narciso, pitosforo e rosa scura. Nel fondo troviamo poi patchouli, vaniglia, oudh e una nota dolce.

Il sole della Grecia, note marine, erbe aromatiche e il profumo dei fichi verdi sugli alberi. Un profumo unisex, caldo e affascinante, con note di testa di limone, bergamotto e spruzzi marini, note di cuore di basilico, gelsomino egiziano e fiori d'arancio. Le note di fondo includono invece fico d'india, cedro della virginia e note solari.

Avon rinnova la collaborazione con l'attrice cubana Eva Mendes creando una nuova fragranza femminile. Le note principali? Ribes nero, frangipani e legno di quercia. Un profumo pensato per donne di ogni età, sicure di sé e pronte a farsi valere.

L'odore della pelle è protagonista di questa nuova fragranza che vanta in apertura note di bergamotto, mandarino e pepe rosa. A seguire troviamo aldeidi e diverse tipologie di muschio dai sentori differenti come cuoio, poudré, fruttati, a volte un po' selvaggi, altri soffici.

Caramelle, divertimento e musica pop per l'ultima nata in casa Prada. Questo profumo da donna dedicato alla stagione calda annovera note di pesca, vaniglia, vert de bergamote e mahonial. Seguono poi note di mela croccante e agrumi verdi, per un mix olfattivo originale, dolce e travolgente.

Notebook Fragrances Cassic & Pink Pepper

Una nuova fragranza femminile low cost in flacone di ceramica, dall'elegante bouquet di fiori bianchi accompagnati da agrumi, pepe rosa, cassis e fiori di pesco. La base? Muschiata e legnosa, per un effetto seducente.