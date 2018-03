La magia di Parigi rivive nella nuova fragranza di Givenchy. Scopritela con noi

Rien que des nuits encore

Qui séparent nos chansons

Et c'est Paris bonsoir

Così cantava Jacques Brel negli anni Sessanta immaginando la sua città dopo il tramonto: una canzone che è una dichiarazione d’amore alla Ville Lumière e ai suoi angoli sempre magici, dal momento in cui il sole bacia i tetti della città fino alla notte fatta di misteri e luci.

Parigi è da sempre, nell’immaginario collettivo, la città dell’amore, la capitale della “dolce Francia”. Sarà forse a causa dell’aria che si respira nei boulevards o del lento e romantico fluire dei battelli sulla Senna… è difficile trovare un unico luogo speciale fra tutte le bellezze parigine: basta una passeggiata nei Jardins de Tuileries, dove le luci della grande ruota panoramica illuminano improvvisamente il cielo, o nei dintorni della Tour Eiffel, per vivere e respirare un’atmosfera che solo questa città può regalare.

Ecco perché, da sempre, Parigi è la nostra meta preferita per il fine settimana; quando abbiamo voglia di rivivere la magia della vecchia città nei suoi bistrot o quando vogliamo respirare l’aria cosmopolita di una metropoli contemporanea.

Ogni giorno trascorso qui sa riscaldare il cuore con nuove ed emozionanti sorprese e sa esaltare la gioia nella sua essenza. Dal quartiere di St.Germain-des-près, sulla Rive Gauche, l’anima culturale di Parigi, la zona dei caffè letterari dove si riunivano gli intellettuali più originali ci spostiamo verso l’Ile de la Cité: la zona di Notre Dame e del Pont-Neuf, il ponte più antico della città, che regala una delle viste più belle sulla Senna. Parigi è la città di chi non aspetta niente e nessuno, il playground di chi si fa avanti con grazia e impertinenza ed è capace di assaporare ogni istante, per vivere intensamente.

Parigi sa celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature. E lo fa soprattutto la notte, composta da attimi che volentieri lasciano spazio al caso, agli imprevisti, agli incontri fortuiti, quando – lontane da occhi indiscreti – possiamo scegliere dove andare aspettando l’alba, mentre la città ancora dorme.

Dall’alba alla notte, dalla notte all’alba: Parigi è sempre in festa. Parigi è gioia. Parigi è un “irresistible crush” per chiunque ne voglia apprezzare la forza e il mistero. Parigi è il palcoscenico ideale dove esibire la propria energia e il proprio entusiasmo per la vita come fa Lou de Laâge nello spot della nuova fragranza Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy; un profumo che, più di ogni cosa, sa esprime il carattere euforico e deciso della donna che lo indossa, complice il colore delicato e luminoso del jus.

Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy: il video

Vivace e potente, la nuova eau de toilette unisce note eternamente femminili come la rosa e la peonia all’inaspettato sentore dolce-amaro della fava di cacao. La delicatezza si fa impertinente. Più primaverile che mai, questo bouquet floreale si esprime all’insegna della voluttà grazie al fondo muschiato.

Imprevedibile, fresco, femminile, esuberante e frizzante proprio come l’aria parigina: Live Irrésistible Blossom Crush è un invito a esplorare con gioia, a vivere esperienze nuove e imprevedibili.

Tra le strade più suggestive, nel cuore di Parigi, la festa è appena cominciata.