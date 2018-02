Come scegliere un profumo? E cosa ci lega a una fragranza? Scopritelo con noi

È il nostro biglietto da visita perché ci mette in relazione con il mondo e dice di noi forse più di ogni altra cosa: il profumo rappresenta qualcosa di molto profondo e personale, qualcosa di intimo dal quale – una volta trovata la composizione olfattiva che più si intona al nostro carattere – può risultare difficile allontanarsi.

Il profumo è addiction ed è sogno grazie alla sua capacità di trasportarci in un viaggio, in una nuova dimensione; da una parte può regalarci l’impressione di essere lontani, in un luogo che non conosciamo, dall’altra può richiamare alla nostra memoria momenti e situazioni che abbiamo giù vissuto; il profumo, insomma, può essere la nostra “petite madeleine” ed è forse questo il motivo che lega la nostra felicità a una fragranza: ci permette di rivivere attimi unici che mai dimenticheremo.

Il profumo è come un abito su misura che aderisce perfettamente al nostro corpo rivelandosi la soluzione giusta nelle occasioni della vita. Ecco, dunque, cosa guida la scelta: il nostro lifestyle, la nostra personalità. Indossandolo, dobbiamo sentirci a nostro agio, piacerci e amarci di più: solo così una fragranza diventerà il “nostro” profumo, quello di cui ci siamo innamorate, il nostro personale antidoto alla tristezza. E sarà amore per sempre.

Innamorarsi: quante volte capita nella vita? Poche, e sono tutte speciali. Talvolta innamorarsi è questione di ore: il tempo di lasciarsi sedurre dalle note di testa, poi da quelle di cuore, infine dalle note di fondo che persisteranno sulla pelle più a lungo.

Innamorarsi, per esempio, della freschezza di un bouquet floreale di rosa, resa impalpabile e luminosa dalla peonia, arricchito da una tonalità dolce-amara come quella della fava di cacao. Primaverile più che mai, questa composizione vive nel nuovo Live Irrésistible Blossom Crush di Givenchy, una riscrittura contemporanea del tema olfattivo in una versione fresca e ultra moderna che ci ha subito conquistato; un “crush” floreale che esprime in maniera inedita il nostro slancio verso la vita, il nostro desiderio di scoperta, il nostro essere donne decise, capaci di realizzare noi stesse perché mosse da un’energia vitale che contagia chi ci è vicino.

Noi abbiamo scelto la nostra fragranza per questa primavera...e voi?