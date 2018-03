Arriva nei Beauty Store Sephora il nuovo, gioioso, profumo di Givenchy. Scopritelo in anteprima!

Innamorarsi è dire addio alle vecchie abitudini, ai vecchi spazi, ai vecchi gesti. Innamorarsi è progettare continuamente perché si è in contatto con l’energia dell’amore. Innamorarsi è passione e incontro, un incontro spesso inaspettato. E imprevedibile, come la nostra vita di oggi, che scorre tra un appuntamento e un altro, in posti sempre diversi e impossibili da catturare in un attimo eterno. Così, all’improvviso, possono nascere nuovi amori e nuove addiction tutte caratterizzate da un unico fil-rouge: la joie de vivre.

Esaltare la gioia significa vivere a pieno l’euforia che un nuovo innamoramento, un nuovo “crush”, può causare. Che sia l’inizio di una nuova storia d’amore, come di un’amicizia che sarà per sempre e – perché no – l'"incontro" con una fragranza. Una fragranza che vuole esaltare la gioia nella sua essenza: è questa la scommessa di Live Irrésistible Blossom Crush, il profumo più gioioso di Givenchy che, da febbraio, renderà ancora più “irriverente” e preziosa la vostra vanity table.

La nuova variazione Blossom Crush è un’eau de toilette frizzante, dal fascino irresistibile, che esalta la spontaneità come carta vincente e la libertà come potere. Sorprendente, come l’amore che irrompe nella nostra vita, questo bouquet floreale svela una bracciata di petali freschi e delicati reinterpretata con un ingrediente non a caso inaspettato, la fava di Cacao, che regala un tocco dolce-amaro al profumo. E poi c’è la regina del giardino, la Rosa: firma olfattiva della linea Irrésistible, esprime tutto il côté femminile della nuova fragranza. Insieme alla Peonia, conferisce note impalpabili e luminose e svela molteplici sfaccettature.

Il carattere fresco conquista all'istante e ci trasporta in un universo colorato, divertente, complice il nostro desiderio di sentirci libere, libere di decidere cosa fare della nostra vita. Il tratto che ci contraddistingue? L’eleganza, la spontaneità e la consapevolezza delle nostre scelte, dei nostri desideri. Ecco perché non poteva che essere un volto autentico e ipnotizzante, come quello della pluripremiata attrice francese Lou de Laâge, protagonista della campagna pubblicitaria di Live Irrésistible Blossom Crush.

Curiose d'"incontrare" il nuovo profumo e far scattare un elettrizzante "crush"? Givenchy vi dà appuntamento nei Beauty Store Sephora dove potrete scoprire la nuova fragranza in anteprima