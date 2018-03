Intenso e inebriante, annuncia l'arrivo della primavera: il narciso è perfetto se amate i profumi floreali e volete festeggiare la bella stagione

È tra i primi fiori che annunciano l’arrivo della primavera, ha un profumo intenso e avvolgente: solare, luminoso e allegro, il narciso è un inno al rinnovamento, alla rinascita e all’allegria. Per questo, con la primavera ormai alle porte, è il fiore giusto da cercare nella piramide olfattiva di un nuovo profumo. Perché è pieno di promesse e sbarazzino.





Il narciso è sul fondo di questa fragranza che racconta di una mattina d’estate, dei campi fioriti bagnati di rugiada e di sentore di fiori nell’aria. Accanto si trovano anche il gelsomino, il geranio, la rosa, le note verdi per ricreare la freschezza delle mattine d’estate e, in contrapposizione, il sandalo, una nota calda e avvolgente.



Un viaggio a Venezia, dopo la morte dell’amato Boy, è l’ispirazione di Coco Noir. Presente nella versione eau de parfum ed estratto, la fragranza è racchiusa nel classico flacone Chanel ma completamente nero lucido. Essenziale ed elegante come avrebbe voluto Coco. La fragranza è profonda e rotonda, con note di geranio di Grasse, rosa di Maggio e gelsomino, narciso e vaniglia bourbon sul fondo. Quasi una coccola per tutte le donne.

Il momento di massimo appagamento dei sensi, di maggiore intimità e dolcezza: a questo particolare istante è dedicata la creazione del duo tedesco. Sensuale ma molto naturale, è un profumo intimo realizzato con note delicate come la primula, il tenero narciso, la vaniglia grass e il musk che ricreano il calore della pelle. Infine, vetiver e zafferano per un tocco avvolgente.



Decisamente floreale, questa fragranza è stata creata per le amanti del genere. All’interno è stato racchiuso un giardino veneziano in una calda sera estiva: l’aria più fresca, un pergolato decorato con dei glicini e il loro profumo che inebria l’aria assieme a quello dei narcisi appena raccolti. A conclusione il gelsomino, che sboccia proprio al calar del sole.

Un bouquet di fiori bianchi: il cuore è infatti composto dal narciso bianco, dalla ninfea bianca e dall’amaryllis bianco, un particolare fiore che cresce solo in Sudafrica. Luminoso e fresco, grazie alle foglie di neroli, questa eau de parfum nasce come un vero e proprio inno alla primavera.

È basato sul gioco degli opposti: non solo perché esiste la versione maschile, con rosa bulgara, spezie e patchouli indonesiano, ma perché all’interno alla piramide olfattiva femminile si unisce il narciso che si contrappone alla rosa e alle spezie.



Un inno alla freschezza, alla leggerezza e all’acqua. Fiore d’arancio e galbano esaltano il narciso di cui Jean Claude Ellena ha voluto dare un’interpretazione sensuale grazie al contrasto con il fondo leggermente boisé.

New York, anni ’30, l’interno di un Jazz Club. Il marchio riscopre la piramide olfattiva originale di questa fragranza che racconta le donne che frequentavano i jazz club all’epoca. Un vero e proprio bouquet di fiori con il narciso al centro assieme alla mimosa, al gelsomino e alla rosa, il mughetto e l’ylang-ylang. Sul fondo il sandalo e i muschi. Caratteristica sono gli aldeidi, note ricreate che donano un che d’altri tempi alla fragranza.

Ostara, Penhaligon’s



Luminoso, solare ed estremamente floreale. È così che il naso Bertrand Duchaufour ha voluto creare questa fragranza: un omaggio al narciso giallo, fiore iconico del paesaggio inglese e che porta ottimismo e rinnovamento. Ispirata a una poesia di William Woordsworth del 1802 e dedicata a questo fiore, l’assoluta di narciso è esaltata dal giacinto e dal mandarino mentre il ribes nero lo rende frizzante.

Novità di stagione, questo profumo fa parte di una coppia assieme a Tender ispirata a Tenera è la Notte di Fitzgerald. Scherzo, una parola che ripresa molte volte nel romanzo, si ispira a un giardino descritto nella storia. All’interno il mandarino, l’olibano, le rose, la vaniglia e la nota di oud. Nel cuore, il narciso.

Pink Heart v.6, Map of Heart



La protagonista è l’assoluta di narciso esaltata ancora di più dalla ginestra e dal gelsomino. L’intento è infatti quello di creare una fragranze narcotica e opulenta che ipnotizzi chi l’annusa. Non solo, ma il naso ha voluto unire anche l’odore sintetico dei giochi dell’infanzia così da suscitare ricordi stimolando la mente.



Si ispira al jazz e agli anni Venti, al tip tap e a Chicago; nel cuore il narciso circondato da fiori d’arancio, garofano e rosa. Un vero e proprio bouquet floreale d’altri tempi, grazie agli aldeidi, e pensato anche per lui.



Il narciso è nel cuore di questo profumo assieme allo zafferano e al pepe, dopo la rosa e il gelsomino e prima della vaniglia, dell’oud e del patchouli. Torc Oud è un omaggio a un dettaglio della regina celtica Boadicea che era solita legare la sua lunghissima chioma rossa con una treccia d’oro.

All’interno l’assoluta di narciso in questo profumo che è un omaggio ai doni della terra. Per questo la piramide olfattiva è composta da note che hanno riferimenti tradizionali e culturali: l’incenso, i legni degli alberi più nobili e caratterizzati da radici profonde come il cedro, la rosa turca e il vetiver.