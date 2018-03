Farsi un regalo inaspettato, partire senza averlo deciso prima: è sempre il momento giusto per coccolarsi ed essere felici. Ecco come

Essere felici è la nostra natura, un nostro diritto di cui non possiamo dimenticarci. Essere felici è anche un percorso: a indicarci la strada giusta sono le nostre sensazioni che rappresentano un’ottima bussola per dirci dove andare e quali scelte fare per raggiungere l’obiettivo, senza inutili ansie né aspettative.

La parola d’ordine è cercare di mettere un po’ di disordine nella nostra routine quotidiana, far succedere cose che ci piacciono davvero, che fanno venir fuori l’energia che abbiamo dentro.

Ognuna di noi ha la risposta dentro di sé: bisogna solo ascoltarla, senza avere paura né vergogna di raccontarsi e di ammettere a sé stesse anche i propri limiti.

In definitiva, la felicità è davvero una scelta. Pensate: per ogni minuto in cui siamo arrabbiate o irritate, stiamo perdendo 60 secondi di felicità.

Esiste quindi una ricetta definitiva? Difficile dirlo. Di sicuro, un primo passo per vivere con gioia è guardare ciò che di bello c’è nella nostra vita e poi lasciarsi sorprendere da qualcosa di inaspettato, senza attendere che sia l’altro a farlo.

E, allora, per esempio, perché rinunciare al viaggio che tanto abbiamo desiderato con la scusa che “non è il momento giusto”?

E, ancora, non serve cercare sempre un buon motivo per farvi un regalo: scegliete un giorno a caso – in cui non ci sia una ricorrenza particolare – e comprate qualcosa che desiderate davvero, per esempio un nuovo profumo per la vostra vanity table, senza dover trovare per forza una giustificazione.

Insieme al profumo, provate un nuovo abito – quello del vostro designer preferito che tante volte avete visto in vetrina: indossatelo anche se non avete fissato un appuntamento o non avete una festa a cui andare; decidete di portarlo perché vi fa stare bene, perché è qualcosa che sa mettere in evidenza la vostra bellezza facendovi sentire uniche. Sono poche le cose che vi riescono: perché rinunciare? Viziatevi, ogni tanto, per il puro piacere di farlo. Non è poi così difficile, giusto?

La felicità, insomma, può essere davvero a portata di mano: ecco 10 consigli utili per essere felici (davvero).

1) Trovate qualcosa intorno a voi che renda diversa e più bella la vostra giornata rispetto alle precedenti.

2) Affrontate qualcosa che vi spaventa: spesso le cose sono più facili di quello che sembrano.

3) Aiutate qualcuno che non conoscete. Perché? Semplice: vi fa star bene.

4) Trovate il modo di dedicare almeno 30 minuti al giorno solo a voi stesse (che sia regalandovi un massaggio o staccando da tutto per fare una passeggiata): solo così potrete avere la concentrazione giusta per capire quello che volete davvero.

5) Non prendete sempre tutto sul serio: non tutto ciò che sentite dire in giro su di voi è poi così importante. Tenete sempre a mente i vostri valori e agite in base a essi, ascoltando i consigli di chi vi è vicino.

6) Cercate di dare sempre il meglio di voi, ma senza trasformarlo in ansia. Non avrete mai rimpianti se saprete di aver dato tutto in quello che fate.

7) Costruite legami e amicizie: gli amici sono il vostro migliore supporto.

8) Coltivate i vostri interessi e seguite le vostre passioni, sempre. Vi sentirete di umore migliore e vivrete più intensamente le vostre giornate.

9) Lasciate andare il passato: non potete cancellare qualcosa che è stato. Fate tesoro devi vostri sbagli senza pensarci troppo e sforzatevi, in modo consapevole, per rendere le cose migliori in futuro.

10) Scegliete di concentravi su ciò che avete, non su ciò che non possedete: sarete riconoscenti per quanto di bello è già presente nella vostra vita. Questo vi aiuterà a infondere nella vostra quotidianità un senso di felicità permanente: non è quello che desiderate?

