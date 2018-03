La modella Suki Waterhouse e quattro influencer internazionali protagoniste di un progetto speciale realizzato da Grazia e Salvatore Ferragamo Parfums. Scopritelo con noi

«Amo»: è una dichiarazione che comunica entusiasmo, gioia, avventura, indipendenza. «Amo» è la dichiarazione di una donna forte che ama la vita e la passioni intense. Che sa distinguersi.

È questa donna che Salvatore Ferragamo Parfums e Grazia vogliono celebrare insieme nel 2018, un anno speciale per Grazia che spegne 80 candeline – ottanta anni di racconti dal mondo della moda, dell’attualità, della bellezza, di passioni al femminile – e per Ferragamo che si è ispirato proprio alla femminilità contemporanea per la sua nuova fragranza “Amo Ferragamo”.

Un nome che è un’affermazione fatta in prima persona, l'affermazione di una giovane donna autentica, libera, pronta a cogliere ogni possibilità che il mondo le offre e a declinare quel mondo a modo suo. Una donna, insomma, che agisce d’istinto, seduce, osa e lo fa con l’ironia che la caratterizza.





Amo Feeling Like a Diva





Proprio come il volto della campagna della fragranza, Suki Waterhouse, icona della generazione dei Millennials, capace con il suo sorriso e con la sua espressività dalle mille sfaccettature di incarnare nel modo più glam lo spirito appassionato e vivace di “Amo Ferragamo”. Dietro l’obiettivo c’è un’altra donna eccezionale, un’altra icona di stile, Ellen von Unwerth, celebre per i suoi scatti che sanno interpretare in maniera unica il concetto di femminilità moderna.





Amo Going to bed Early





La storia, ambientata a Firenze, centro e cuore della Maison Salvatore Ferragamo, è articolata in nove episodi che celebrano nove diverse passioni: essere al centro della festa, guardare il mondo dall’alto, sentirsi un po’ diva, viaggiare, andare a letto all’alba, non sapere cosa indossare fino all’ultimo minuto prima di uscire, portare ai piedi i colori dell’arcobaleno (sì, proprio come le famose scarpe Ferragamo), amare un uomo che sa apprezzare la vera bellezza (ovvero la mia!) e, infine, “being alone with him”, ovvero la più grande passione, il mio nuovo profumo!





Amo Travelling









Nove momenti che sono un concentrato di gioia, indipendenza, avventura ed eleganza. Per dare vita a questo manifesto, Grazia ha coinvolto quattro IT-Girl cosmopolite: Kristina Bazan, fashion influencer svizzera con oltre due milioni di follower sui social; Tatjana Catic, icona tedesca di fitness, moda e beauty; Xenia Van Der Woodsen che vive tra Amburgo e Parigi e Marta Lozano, modella spagnola nota per i suoi video su Youtube.

Quattro donne con quattro stili diversi interpreteranno quattro passioni delle nove di "Amo Ferragamo". Kristina farà sentire tutte le donne delle dive in “Feeling Like a Diva”, Tatjana sarà protagonista di “Amo Travelling”, una dichiarazione d’amore al fascino del viaggio, Marta Lozano ci accompagnerà dal tramonto all’alba, infine come avere gli uomini ai propri piedi è il tema che racconterà Xenia con la stessa ironia impertinente e seducente di Suki.





Amo Having Men at My Feet





Guardate il video della campagna pubblicitaria con Suki Waterhouse





Amo Ferragamo: il video della campagna pubblicitaria

Credit ph: Ellen von Unwerth