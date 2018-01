Vieni a scoprire tutti i nuovi colori di Lip Glow, la star dei backstage Dior, durante gli eventi esclusivi nei punti vendita Sephora giovedì 25 Gennaio



Dior Lip Glow, il balsamo che in un unico gesto si prende cura e ravviva il colore delle labbra si veste di 10 nuove tonalità che abbracciano tutta la palette cromatica del rosa, adattandosi ai gusti e alla personalità di tutte le donne.

Dal Raspberry all'Ultra Pink, si arricchiscono anche i finish per anticipare le tendenze più hot di stagione.

Sotto la direzione artistica di Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine di Dior Make-up, nascono così Matte Glow, il primo balsamo opaco Dior, e Holo Glow, con un effetto iridescente che rende il colore cangiante.

Il prodotto iconico dei backstage Dior, divenuto un must-have irrinunciabile nel make-up kit quotidiano di ognuna di noi, diventa ancora più personalizzato, studiato sulle esigenze di ogni donna.

Come ha dichiarato Peter Philips, “Dior Lip Glow è molto più di un balsamo per le labbra. Unendo in un solo prodotto cura personale e make-up, si è inserito a pieno diritto nei rituali di bellezza femminili. Per la sua semplicità può essere applicato anche senza guardarsi allo specchio, ma il tocco di colore personalizzato con cui rinfresca il viso non è certo banale”.

Grazie alla tecnologia "Color Reviver", il colore si adatta al pH delle labbra di ognuna, rivelando una tonalità custom-made. L'idratazione è costante per 24 ore, grazie all'elevata percentuale di burro di mango per garantire un comfort ottimale.

Dior ti invita a scoprire tutti i nuovi colori e i finish di Lip Glow durante gli eventi esclusivi organizzati presso i punti vendita di Sephora nella giornata di giovedì 25 Gennaio a Milano, Roma e Napoli.



Scopri di seguito tutte le location e le sorprese che Dior ha in serbo per te.





25 gennaio 2018





Sephora Corso Buenos Aires

18.00 – 20.00

Con l'influencer Gabriela Grechi di “Jadorelemakeup”.





Sephora Roma via del Corso

18.00-20.00

Con l'influencer Martina Pinto.







Sephora Napoli Galleria

18.00/20.00

Con l'attrice Ilenia Lazzarin protagonista di “Un posto al Sole” e conduttrice di “Il contadino cerca moglie” di Sky.







Non mancare e ricorda, Let's Glow Girls!