Il make up parisienne mixa l'eleganza dei colori neutri a dettagli iper femminili. Scoprite tutti i prodotti e i consigli per realizzarlo al meglio

Colori neutri, allure vintage e spontanea: il make up parisienne insegna a indossare l'eleganza à la française in ogni parte del mondo, anche se non ci troviamo a mangiare una baguette all'ombra della Tour Eiffel.

Il look made in Paris parte da uno stato d'animo: la consapevolezza di essere naturalmente belle, femminili e seducenti. Da qui, l'utilizzo di prodotti dal finish leggero e naturale, e di colori neutri, per esaltare la bellezza naturale del viso, senza coprire. A completare il look, dettagli audaci e d'ispirazione vintage: sguardo intenso e labbra rosso fuoco.

Come copiare un look apparentemente spontaneo, ma in realtà curato nei minimi dettagli? Scorrete l'articolo e scoprite tutti i prodotti e i consigli per realizzare un make up in perfetto stile parisienne: Voilà!

Un make up in stile parisienne inizia sempre dalla skincare: il benessere della pelle è fondamentale per realizzare questo look perché la base trucco è leggera e naturale. Una crema idratante extra ricca aiuterà a uniformare l'incarnato e a donare un effetto glowy e luminoso alla pelle.

La chiave per realizzare al meglio la base viso in questo caso è: luce. Per ottenere un effetto luminosità diffusa applicate un primer illuminante dalla texture cremosa e idratante prima del fondotinta.

Per ottenere un effetto glowy assoluto, il segreto è raddoppiare la dose di primer illuminante. Al primer idratante e pieno di particelle irridescenti, abbinatene uno come questo, dal sottotono violaceo: aiuterà a correggere il grigiore del viso.

Ecco arrivato il momento di uniformare il colorito del viso: per farlo, scegliete una crema idratante colorata dal finish luminoso e naturale. La formulazione di questo prodotto è ricca di ingredienti idratanti che rimpolpano e valorizzano la grana naturale della vostra pelle.

Dopo aver creato una base fresca e iper naturale, è possibile che alcune piccole imperfezioni o discromie del viso non siano ancora del tutto coperte: invece di stratificare il fondotinta, correggetele con un correttore cremoso ad alta coprenza, da applicare e sfumare solo dove necessario.

E' ora il momento di scolpire il viso: con una polvere medio scura dal sottotono freddo, enfatizzate zigomi, mento e naso.

Ormai la nostra base è quasi terminata: manca solo un tocco di terra dal sottotono caldo e aranciato. Questa è nel finish cream to powder; sfumatela sui punti alti del viso con un pennello grande e movimenti circolari, per simulare un colorito 'baciato dal sole'.

Passiamo alle sopracciglia: la moda parisienne le vuole folte e molto naturali. Utilizzate la mina angolata di questa matita per riempire le zone meno folte ed enfatizzare la loro forma naturale.

Gli occhi, sono semplici e nude. Giusto un tocco di ombretto cremoso marrone medio applicato con un pennello sintetico, o meglio con le dita, su tutta la palpebra.

A chiudere il look occhi, una pioggia di mascara nero volumizzante sulle ciglia superiori e inferiori.

Per finire il look, l'immancabile rossetto rosso. Scegliete una formula cremosa e opaca per un look in perfetto stile parisienne.