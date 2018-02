Le idee più glam da copiare per mettere in risalto gli occhi verdi con il make up

Siete alla ricerca di idee per il vostro trucco occhi verdi? Abbiamo selezionato per voi dei bellissimi make up e i video tutorial più belli per metterli in risalto.

Gli occhi verdi rappresentano uno dei colori di iridi più affascinanti e rari. Generalmente molto luminosi, vengono enfatizzati da make up dai toni caldi come rosso, bordeaux, rame e bronzo.

Perfetti i trucchi occhi verdi in variante scura, come nero, taupe e marrone, ma anche fucsia e viola.

Trovate la giusta ispirazione continuando a leggere questo articolo.

MAKE UP PESCA

Arancione chiaro e sfumato in nuance pesca, corredato da eyeliner nero grafico, un'idea perfetta per enfatizzare gli occhi verdi.

Un post condiviso da FASHIONISTA IN FASHION LAND (@fashionistainfashionland) in data: Gen 10, 2018 at 4:25 PST

TRUCCO BRONZO SHINY

Un'idea splendida per rendere magnetici gli occhi verdi con un trucco da giorno. L'ombretto bronzo luminoso accende lo sguardo, parola di Rihanna.

Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: Dic 24, 2017 at 12:06 PST

MAKE UP GLITTER

Piega in viola melanzana effetto smoked e palpebra mobile iper glitterata in color platino. Completano il look kajak ed eyeliner nero abbinati a ciglia finte.

Un post condiviso da beclassy (@beclassee) in data: Gen 10, 2018 at 4:37 PST

TRUCCO OCCHI ROSSO

Ombretto rosso in sfumatura terracotta per Kirsten Steward, un'idea splendida per rendere audaci gli occhi verdi.

Un post condiviso da k.j.s❤ (@kjs.krisbian) in data: Gen 9, 2018 at 10:31 PST

TRUCCO COLORATO PER OCCHI VERDI

Fucsia, caramello e turchese si posano sulle palpebre per enfatizzare lo sguardo e renderlo pop-glam.

Un post condiviso da Roksana Dębicka (@d3bickaa) in data: Nov 19, 2017 at 8:54 PST

SMOKEY EYES OCCHI VERDI

Emma Stone ai Golden Globes 2018 sfoggia un total look firmato Nars Cosmetics con trucco occhi smokey contenuto nei toni del nero, grigio e champagne. Le labbra sono color candy.

Un post condiviso da MODERN HAIR (@modernhairofficial) in data: Gen 10, 2018 at 1:40 PST

MAKE UP BRONZO

Trucco per occhi verdi in bronzo. Opaco nella piega dell'occhio e sulla rima inferiore e shimmer sulla palpebra mobile.

Un post condiviso da Naomi Giannopoulos (@vegas_nay) in data: Nov 26, 2017 at 3:49 PST

MAKE UP RAME

Scarlett Johansson enfatizza i suoi occhi verdi con una shade color rame. La piega dell'occhio e l'angolo esterno vengono scuriti da un ombretto color marrone scuro.

Un post condiviso da Scarlett Johansson (@scarlettjohanssonaddict) in data: Nov 27, 2016 at 8:50 PST

TRUCCO ALBICOCCA SHIMMER

Un'altra shade aranciata con particelle brillanti color oro, una scelta perfetta per rendere gli occhi verdi ancora più luminosi.

Un post condiviso da Roksana Dębicka (@d3bickaa) in data: Set 5, 2017 at 10:08 PDT

TRUCCO NEUTRO OCCHI VERDI

Nella campagna Maybelline della sua collezione trucco, la modella Gigi Hadid sfoggia un trucco occhi neutro e labbra rosse dal sottotono caldo, una scelta glam che valorizza al meglio il viso e lo sguardo.

Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: Ott 21, 2017 at 8:29 PDT

SMOKEY EYES GLAM

Base scura e opaca e centro dell'occhio brillante grazie all'ombretto color verde salvia shimmer.

Un post condiviso da Naomi Giannopoulos (@vegas_nay) in data: Giu 26, 2016 at 8:07 PDT

TRUCCO DECO

Un eye look dal sapore retrò per Jessica Biel ai Golden Globes, che mette in risalto i suoi occhi verdi con un trucco marrone allungato verso l'esterno.

Un post condiviso da Jessica Biel (@jessicabiel) in data: Gen 7, 2018 at 3:12 PST

EYELINER ROSSO

Ombretto infuocato ed eyeliner rosso in tono, un'idea glam da copiare per un trucco occhi verdi davvero originale e magnetico.

Un post condiviso da ????ɢᴏᴛʏᴍᴀᴋᴇᴜᴘ3 ???? #ᴇɢᴏᴛʏᴛᴇᴀᴍ (@gotymakeup3) in data: Gen 9, 2018 at 9:25 PST

I TUTORIAL



Mettete in risalto i vostri occhi verdi con il trucco seguendo questi tutorial.

TRUCCO TERRACOTTA PER OCCHI VERDI

Leggero e sfumato, un make up molto interessante perfetto night & day.

TRUCCO VERDE PER OCCHI VERDI

Una proposta alternativa con sfumature di grigio, nero e verde salvia per uno sguardo intenso.

MAKE UP RAME E VIOLA

Tra i colori più belli per valorizzare le iridi verdi troviamo sicuramente rame e viola.

TRUCCO NUDE PER OCCHI VERDI

Tortora e sapienti sfumature nude per un make up elegante ideale per chi ha gli occhi verdi.

TRUCCO VIOLA E CARAMELLO OCCHI VERDI

Intesissimo e glamour, questo trucco da sera è importante e sensuale.

Credits Ph.: Getty Images