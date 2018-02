Dagli smokey eyes colorati agli eyeliner nelle tonalità pop: scoprite quali sono i make up occhi più cool per questa primavera

Parola d'ordine: colore. Per questa primavera le palpebre si accendono di tonalità pop come il giallo opaco e il verde acido. Il più classico tra i make up occhi, lo smokey eyes, si tinge di nuance decise ma sofisticate come il rosso e il rosa intenso oppure il verde acqua marina che anticipa il mood estivo.

L'ispirazione per il trucco occhi con eyeliner arriva dagli anni Sessanta: l'idea del momento è giocare sovrapponendo i colori per un risultato unico e assolutamente personalizzabile.

Lo sguardo è il vero protagonista dei make up primaverili: scoprite con noi gli 11 beauty look più cool e come realizzarli.

Smokey eyes cremisi

Una tonalità insolita sfumata lungo il contorno regala intensità allo sguardo. Ideale per chi ha gli occhi chiari.

Tris di colori

Arancione, giallo e rosa intenso per occhi arcobaleno: il focus è sulla palpebra fissa. Per chi ama sperimentare.

Glitter mania

ll nuovo trend è mescolare più tonalità iridescenti sull'occhio senza rinunciare a moltiplicare le ciglia con un'abbondante passata di mascara.

Eyeliner anni Sessanta

Tracciate una riga spessa nera, dal finish lucido, su tutto il contorno: il cat eye make up è declinato in una variante vintage in perfetto stile Sixties.

Eyeliner fluo

Scegliete una matita verde pop e disegnate una riga spessa lunga la rima superiore lasciando le labbra nude: è il trucco easy-to-do ad alto impatto.

Pinky eyeshadow

A suggerirlo sono le nuove collezione make up: il rosa pink sugli occhi è ancora molto cool. Provate a replicare il look abbinando una riga di eyeliner nero.

Multicolor

Perché scegliere un'unica tonalità sugli occhi? Sovrapponete più righe di colore per un trucco occhi decisamente catchy.

Ciglia sparkling

Una cascata di glitter sulle ciglia colora lo sguardo. Per replicare scegliete un paio di fake eyelashes della tonalità che più preferite.



Blu metallico

È il momento degli ombretti metallici arricchiti da glitter che regalano un effetto tridimensionale.

Nei colori del mare

Mescolate l'azzurro con il verde acquamarina per dare vita a questo smokey eyes dal mood estivo.

Giallo neon

Il giallo sulle palpebre sarà il trend più cool per la primavera: accendete lo sguardo con un ombretto cremoso opaco in questa tonalità super colorata.