Le nostre proposte per il trucco occhi di Capodanno, adatto a tutte. Scegliete quello perfetto per le vostre esigenze



Si avvicina la notte più glamour dell'anno. La parola d'ordine? Brillare a tutti i costi. Se state cercando ispirazione per il vostro trucco occhi per Capodanno, eccovi 4 proposte adatte davvero a tutte, per diventare le regina delle feste.



Trucco Capodanno semplice

Se siete alle prime armi o dove realizzare un make up in tempi record, eccovi una soluzione easy e di grande effetto.

1. Puntate sul colore più trendy del momento, perfetto per le feste.



2. Stendete un ombretto oro su tutta la palpebra mobile, come wash of colour.

3. Scegliete una formula in crema o in polvere, l'importante è che sia brillante, metallizzato o shimmer.

4. Completate il look con tanto mascara nero e un khol nella rima interna.

Trucco labbra da abbinare: un gloss iridescente con pagliuzze dorate o il più classico dei rossetti rossi.

Trucco Capodanno occhi verdi

Se volete far risaltare gli occhi verdi, uno smokey eyes prugna è la soluzione giusta.

1. Stendete un ombretto shimmer o metallizzato prugna sulla palpebra mobile.

2. Sfumate un marrone opaco nella piega e verso l'angolo esterno dell'occhio.

3. Applicate una matita color carne nella rima interna per rendere l'occhio più grande.

4. Definite le sopracciglia, metteranno ancora più in risalto l'iride.

Trucco labbra da abbinare: un rossetto metallizzato color bronzo o un rossetto liquido opaco malva desaturato.

Trucco Capodanno occhi azzurri

Gli occhi azzurri vengono valorizzati dai colori scuri, optate per uno smokey eyes antracite glitterato.

1. Stendete una base cremosa a lunga tenuta sulla palpebra mobile.

2. Sfumate un ombretto antracite shimmer o metallico nella piega dell'occhio, smussando le linee nette.

3. Sfumate lo stesso ombretto anche lungo la rima inferiore, con un pennellino di precisione.

4. Pressate sulla palpebra dei glitter argentati.

Trucco labbra da abbinare: un rossetto nude rosato o un bordeaux a effetto vampy.

Trucco Capodanno occhi marroni

Gli occhi marroni diventano ancora più intensi e luminosi con una rima marcata e glitter multicolori.

1. Tracciate una linea di eyeliner piuttosto spessa lungo la rima superiore.

2. Intensificate la rima interna con un khol.

3. Applicate dei glitter multi-riflettenti fino alle sopracciglia per un effetto wow.

4. Definite il look con tanto mascara dal colore lucido e intenso.

Trucco labbra da abbinare: un gloss fucsia dall'effetto vinilico o un rossetto viola matte.