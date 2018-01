I trucchi effetto wow per gli occhi marroni: copiate le star ed enfatizzateli con il make up giusto

Il trucco occhi marroni non avrà più segreti per voi grazie ai make up delle star e le proposte ultra glam che abbiamo selezionato per voi.

Gli occhi marroni sono profondi, intensi ed espressivi. Molto diffusi tra le donne dalla carnagione mediterrana, caratterizzano anche le carnagioni chiare.

Qual è il trucco migliore per gli occhi castani? Data la particolare intensità di questo tipo di iride, gli occhi marroni possono essere truccati in un'infinità di modi ottenendo sempre un risultato strabiliante.





Un post condiviso da ⚡️R U Z A N N A ⚡️ (@ruartistry) in data: 22 Ago 2017 alle ore 21:02 PDT

I MIGLIORI TRUCCHI OCCHI MARRONI

A partire da una semplice linea di eyeliner o del kajal nero passando per smokey eyes intensi, il trucco occhi marroni può essere ogni volta diverso e ogni volta stupendo.

Ecco gli esempi di trucchi per occhi marroni più belli, con i look delle star con occhi scuri, come Kim Kardashian, Kendal e Kylie Jenner, Alessandra Ambrosio ed Emily Ratajkowski, solo per citarne alcune.

Eyeliner nero

Semplice e sempre perfetto, l'eyeliner nero incornicia lo sguardo enfatizzando al meglio gli occhi marroni.

Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 18 Ago 2017 alle ore 07:42 PDT

Smokey colorato

Il verde petrolio è un colore perfetto per mettere in risalto gli occhi castani. Per creare un make up d'impatto per occhi marroni abbinatelo al caramello.

Un post condiviso da Flawless Dolls (@flawlesssdolls) in data: 9 Apr 2017 alle ore 09:45 PDT

Metalli preziosi

Oro rosa, rame e oro giallo in un unico make up, intenso ed eclettico, perfetto per chi ha gli occhi scuri.

Un post condiviso da Jessica Alba (@jessicaalba) in data: 26 Set 2016 alle ore 18:31 PDT

Argento

Uno dei colori più belli per il trucco occhi marroni da sera è senza dubbio l'argento. Per un effetto statement sceglietelo glitter.

Un post condiviso da P A U L I N E (@paulinemartyn) in data: 2 Set 2017 alle ore 12:45 PDT

Smokey ramato

Il color rame in finitura shimmer incornicia lo sguardo sia sulla palpebra inferiore che su quella superiore. Immancabile il kajal e tanto mascara nero.

Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 1 Ott 2017 alle ore 13:05 PDT

Trucco occhi marrone classico

Il classico smokey eyes marrone in nuance opaca è l'ideale anche per gli occhi marroni. Un look che non stanca mai.

Un post condiviso da P A U L I N E (@paulinemartyn) in data: 25 Mar 2017 alle ore 13:14 PDT

Look grafico blu elettrico

Nuance metallica per un trucco occhi blu elettrico allungato verso l'esterno. Il blu "tira fuori" i riflessi degli occhi castani.

Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 13 Apr 2016 alle ore 12:45 PDT

Trucco rosso e viola

Un'idea originale per gli occhi scuri? Uno smokey luminoso nei toni del rosso e rima interna a contrasto in viola: da provare!

Un post condiviso da P A U L I N E (@paulinemartyn) in data: 21 Mar 2017 alle ore 13:03 PDT

Make up oro

Un'idea preziosa e sempre perfetta per chi ha gli occhi marroni. Abbinate all'ombretto oro una shade scura per intensificare lo sguardo, e se vi piacciono, osate con i glitter!

Un post condiviso da ⚡️R U Z A N N A ⚡️ (@ruartistry) in data: 1 Mag 2017 alle ore 15:38 PDT

Ombretto rosa ed eyeliner

Una scelta super easy ma vincente: le palpebre sono chiare grazie a un ombretto rosa luminoso, mentre il look viene enfatizzato dall'eyeliner nero.

Un post condiviso da Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) in data: 4 Ago 2017 alle ore 23:53 PDT

Smokey marrone shimmer

Luminoso e intrigante, lo smokey marrone è un must have. Ricordate sempre di scurire la rima interna però, per un effetto intenso.

Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 21 Feb 2016 alle ore 10:00 PST

Trucco malva

Il malva è senza dubbio uno dei colori del momento. Se avete gli occhi marroni valorizzateli con questa shade per un make up originale e chic.

Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: 27 Lug 2017 alle ore 09:05 PDT

Smokey scuro

Intenso e ammaliante, rigorosamente corredato da ciglia finte, lo smokey scuro è perfetto sugli occhi castani!

Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 9 Set 2017 alle ore 01:16 PDT

Smokey caldo

Palpebra mobile marrone scuro o viola scuro, piega dell'occhio in arancione: un eye-look da provare assolutamente.

Un post condiviso da P A U L I N E (@paulinemartyn) in data: 6 Mag 2017 alle ore 13:09 PDT

Trucco occhi blu, viola e verde

Il trucco per occhi marroni più particolare? Unisce ombretti blu, viola e verdi per un effetto intenso e ultra chic. Provare per credere.

Un post condiviso da P A U L I N E (@paulinemartyn) in data: 2 Apr 2017 alle ore 13:08 PDT