Un beauty look drammatico, brillante e spettacolare. Scoprite come ricreare il make up di Lady Gaga ai Grammy Awards 2018

Ai Grammy Awards 2018 Lady Gaga ha incantato con un beauty look intenso, caratterizzato da un trucco glitter statement e da una acconciatura a corsetto.

Per la sua apparizione all'importante manifestazione la pop star di origini italiane si è affidata alla truccatrice Sarah Nicole Tanno, Global Artistry Ambassador Marc Jacbos Beauty, che ha creato per lei un make up intenso e brillante.

Make up Lady Gaga

Volete scoprire come ricreare il trucco di Lady Gaga ai Grammy? Continuate a leggere questo articolo, dove vi mostriamo i prodotti chiave scelti dalla sua make up artist insieme ad altri prodotti da noi selezionati.

Trucco viso

Il make up del viso di Gaga è perfettamente satinato e levigato, per un effetto polished ma non gessoso. Il segreto del suo look? L'assenza di cipria, sostituita dal solo fondotinta, una delle novità di stagione firmate Marc Jacobs Beauty.

Marc Jacobs Beauty Shameless Youthful Look 24 H Longwear Foundation SPF 25

La base di Lady Gaga in questa importante occasione è stata creata con il nuovo fondotinta Marc Jacobs Beauty Shameless Youthful-Look 24-H Longwear Foundation SPF 25.

La particolarità di questo nuovo prodotto (in arrivo sul mercato nella primavera 2018) sta nel finish luminoso, nella texture extra liquida e sottile dal potere "autofissante", che non necessita di cipria. Il colore scelto da Sarah Nicole Tanno per la cantante è la shade Y270.

Per definire gli zigomi e regalare definizione al viso è essenziale un tocco di terra dal colore chiaro ed extra sfumabile.

Trucco occhi

Come spiegato dalla make up artist che ha curato il look della star: "Il trucco occhi di Gaga è stato ispirato da una notte oscura e stellata. Romantico e suggestivo, in perfetto abbinamento con il suo splendido abito Armani Privé".

Le palpebre di Gaga mostrano un flush di colore roseo e luminoso. Per riprodurre questo effetto le shade in nuance pink di questa palette sono l'ideale.

Con una matita nera dalla texture gel, la mua di fiducia della pop star ha definito il contorno degli occhi e scurito l'attaccatura delle ciglia, sagomando una maxi linea di eyeliner.

Essenziale per mettere a punto un trucco occhi glitter, questa base per ombretto ha il compito di funzionare come "colla" per le particelle multi riflettienti, ed è per questo un must have per un make up sparkling come quello di Lady Gaga ai Grammy Awards 2018.

Dopo aver steso su tutta la palpebra, arcata sopraccigliare compresa, la colla, è il momento di tamponare i glitter. Per farlo servitevi dei polpastrelli o di un pennello piatto dalle setole rigide.

La tonalità nera Trooper Black è quello che ci vuole per creare massima definizione e allungare lo sguardo verso l'esterno.

Extra volumizzante ed extra nero, questo è il mascara del cuore di Gaga (lo possiede in versione personalizzata con il suo nome scritto sopra!), la sua arma segreta per eye-look d'impatto.

Trucco labbra

Nude e sensuali, le labbra bilanciano al meglio il make up occhi "effetto notte stellata".

Un rossetto nude dal tono beige medio. Elegante e versatile.

LOOK SOPRACCIGLIA

Ben pettinate verso l'alto, le sopracciglia di Gaga sono intense e scure. La perfetta cornice per un trucco occhi così importante e luminoso.

Un nuovo mascara per sopracciglia dalla formula vegana, privo di siliconi, petrolati e parabeni. Intensifica, riempie e fissa a lungo le sopracciglia.

Treccia Lady Gaga

La treccia scelta da Lady Gaga per i Grammy è una corset braid a spina di pesce - o spiga di grano - che regala al look un tocco drammatico.

Nella lunga treccia - probabilmente resa più lunga e voluminosa grazie alle extension - sono stati inseriti dei nastri neri che creano contrasto sulla chioma color platino della star.

