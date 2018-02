Volete provare ad avvicinarvi al make up bio? Abbiamo selezionato per voi i brand e i prodotti che vi conquisteranno all'istante

Il make up bio è innanzitutto una filosofia di vita. Chi acquista prodotti di bellezza con certificazione biologica compie infatti una scelta ecologica, cruelty free, prediligendo componenti esclusivamente naturali. Fondamentale, quindi, leggere le etichette e conoscere le varie certificazioni.



In passato, questo significava scendere a compromessi in termini di prestazioni, soprattutto per quanto riguardava il make up. Perciò chi era abituato alla cosmetica tradizionale poteva andare incontro a qualche delusione.

Di recente, i marchi di make up bio hanno fatto passi da gigante. Naturalmente, bisogna imparare a conoscere e ad abituarsi a certe texture tipiche della cosmesi green, ma ciò non significa che oggi si debba rinunciare a delle buone performance.

Abbiamo scelto per voi i prodotti di make up bio per viso, occhi e labbra che non vi faranno rimpiangere i cosmetici tradizionali. Siete pronte a convertirvi al trucco biologico?

Il make up bio per la base

Fino a qualche anno fa, l'unica opzione era il fondotinta minerale in polvere. Oggi potete invece scegliere tra BB cream (a noi piace quella di So'Bio étic), fondotinta minerali liquidi e compatti (da provare quelli di Inika, disponibili anche nelle colorazioni scure) e fondotinta cremosi di varie tipologie (Lavera propone varie texture).



Non dovete neppure rinunciare ai prodotti che in genere si trovano nella cosmesi tradizionale, come il primer (ottimo quello di Couleur Caramel) e gli illuminanti in crema e polvere (i migliori sono di Inika e Lavera) e il bronzer liquido di Dr. Haushcka.

Trucco occhi bio

Anche in questo caso, le opzioni disponibili sia in termini di colori che di prestazioni sono ottime. Se amate i trucchi colorati non perdetevi gli ombretti in cialda di puroBIO disponibili in tante tonalità e la palette in edizione limitata di Inika, perfetta se amate gli smokey eyes nei toni caldi della terra, o di Lily Lolo se preferite i colori freddi.



Se avete gli occhi sensibili, i prodotti bio sono sicuramente la scelta migliore. Potete scegliere tra matite, eyeliner di varie tipologie e mascara per ottenere vari tipi di effetti (quello di So'Bio étic a effetto ciglia finte è ottimo se vi piacciono le ciglia ad alto impatto).

Non mancano neppure i primer, come quello di Sante a effetto opacizzante o quello di Inika iridescente, bellissimo anche da solo come ombretto.

I prodotti naturali per le labbra

Se amate un trucco naturale puntate sui balsami in stick colorati (come quelli di Lavera e Inika) che idratano e nutrono le labbra a lungo.

Preferite i colori brillanti? Lavera e Sante offrono rossetti in stick ad alta pigmentazione con finish cremosi o matte. Non dovete neppure rinunciare ai rossetti liquidi opachi, grazie ai LipTint di puroBIO.