Quali saranno i beauty trend del 2018? Scopriteli con la nostra selezione dei look visti sulle passerelle

I beauty trend per il 2018 vogliono gli occhi in primo piano: le sfumature si fanno colorate - ma è ancora in auge il classico smokey eyes soft per chi vuole un look più easy - oppure si punta a evidenziare il contorno e le ciglia attualizzando le tendenze make up degli anni Settanta.

La parola chiave è luminosità: dagli highlighter che brillano sugli zigomi fino ai look glowing o dal finish sunkissed, resta solo un lontano ricordo l'incarnato pallido e uniforme. Per l'anno nuovo, insomma, il make up si fa giocoso.

Siete pronte a un nuovo giro di giostra? Scegliete le proposte più cool che abbiamo visto sulle passerelle.

Cat eye make up

Allungare lo sguardo con l'eyeliner è il nuovo diktat. Non solo nero: scegliete una tonalità blu o blu elettrico per accendere il look.

Ciglia cloggy

Le passerelle sanciscono il ritorno definitivo degli anni Settanta il cui "signature make up" vuole ciglia come quelle della celebre modella Twiggy. Armatevi di un mascara nero allungante per realizzare il beauty look.

Glowing look

Enfasi sugli zigomi per uno sculpting che illumina il viso. Il finish glowing si trasforma in un must.

Kohl nero

L'ispirazione è orientale: una riga molto spessa di khol nero rende più profondo lo sguardo senza appesantirlo.

Make up pop

Dimenticate i soliti colori: per il trucco occhi i make up artist puntano su tonalità pop come il blu elettrico o un inedito giallo opaco. Perché non replicare il look full color visto sulle passerelle?

No make up make up

Il trucco c'è ma non si vede. Per chi ama esplorare il make up leggero e dall'effetto nude, le tonalità più gettonate sono il rosa antico e l'albicocca.

Labbra rosso matte satinato

Il trend labbra matte è declinato in un finish più delicato, satinato. Per labbra come velluto, rigorosamente rosse.

Smokey eyes marrone

Delicato, quasi romantico, lo smokey eyes per il 2018 è marrone chiaro, ideale per tutte le situazioni.

Effetto sunkissed

Siamo in inverno ma il pensiero va già alle luminose giornate estive. Ecco perché il look pelle baciata dal sole è un trend inossidabile.

Trucco occhi viola

Per chi vuole sperimentare un make up occhi elegante e insolito, il viola, in tutte le sfumature, può essere la nuance più cool. Consigliata a chi ha le iridi chiare, è perfetta anche se accostata a occhi nocciola o marrone.