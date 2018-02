"Questo look sarà come un fascio di luce che calca la passerella di Stella Jean", parola di Michele Magnani, che ha curato il beauty look della sfilata per Mac Cosmetics

Pelle extra idratata ed effetto luminoso per il beauty look della sfilata Stella Jean Autunno Inverno 2018 2019.

Curato da Mac Cosmetics con Michele Magnani come key artist, il look della donna Stella Jean è sportivo e allo stesso stempo sofisticato.

Sul viso il colore è assente, sostituito da trasparenze e bagliori bianchi, per un effetto "salutare" che ben si sposa con il mood della collezione, ispirata allo sport e in particolare all'atleta afroamericano Jesse Owens, vincitore di 4 medaglie d'oro ai Giochi olimpici di Berlino 1936, davanti ad Adolf Hitler.

La collezione moda ispirata da rispetto e amicizia

La collezione moda della stilista riflette su valori del rispetto dell'amicizia, che in quell'occasione unì Jesse Owens all'atleta tedesco Luz Long.

I numeri di gara dei due atleti vengono così posti sugli abiti, insieme a stampe e ricami che richiamano le discipline olimpiche, come corsa, nuoto, canottaggio, scherma, salto in lungo, ciclismo e tuffi.

Stella Jean beauty look by Mac Cosmetics

"Per creare questo look abbiamo miscelato le polveri agli oli essenziali per dare una trasparenza e una luminosità incredibile", ha spiegato Michele Magnani.

"In aggiunta, un Extra Dimension Skinfinish, un altro prodotto incredibile, che dona extra luminosità alla zona della tempia fino a scendere sullo zigomo".

"I Cream Colour Base Vintage Rose e Pink Shock sono invece stati miscelati sulle gote per lieve rossore, un effetto di freschezza più simile all'arrossamento naturale della pelle".

Il trucco degli occhi è invece trasparente e luminoso, per un effetto ultra moderno e ricercato di luminosità glossata.



Per ottenere questo effetto il team Mac Cosmetics capitanato da Michele Magnani ha optato per un tocco di Prep + Prime Essential Oils Stick accompagnato da un prodotto novità, Grand Illusion, un Lipglass dall'effetto tridimensionale, posto all'interno dell'occhio.

Sulle labbra il beauty look strizza invece l'occhio allo stile anni '80 e '90, con labbra tinte di bianco dalla protezione solare in montagna.

Il prodotto scelto da Michele Magnani è una novità: un gloss metallico che verrà lanciato nei prossimi mesi, "Una sorta di bianco dal bagliore metallico".

E il trucco occhi? "La palpebra è stata preparata con il Pro Longwear Paint Pop Groudwork, per poi essere rinfrescata e illuminata dagli oli essenziali in stick".

Il make up artist ha poi continuato: "Abbiamo combinato insieme tanti prodotti per dare alla pelle un effetto glow con l'utilizzo di pochissima cipria - applicata solo ai lati del naso - Questo look sarà come un fascio di luce che calca la passerella di Stella Jean".

Scoprite nella gallery i dettagli del beauty look.

Look capelli Stella Jean by Cotril

A curare l'hair styling del fashion show Cotril, guidata dal Global Creative Director Giovanni Iovino, che ha raccontato: "Il look di oggi vuole essere associato a una donna molto easy, molto cool, con un look sporty, una donna che riesce ad acconciare i capelli da sola in maniera semplice, con una texture un po' vissuta".

I prodotti usati per creare questo look? Sea Salt e Natural Argan Oil Styling Cream. "Il primo - come spiegato dall'hair stylist - dona una buona aderenza e un buon grip per fare la coda, mentre il secondo regala una cosmeticità e una semi lucentezza abbinata al Sea Salt, per ottenere una texture vissuta ma non sporca"

"Il look finale è una semplicissima coda con qualche piccolo baby hair a fare capolino - spiega Iovino - come se la coda fosse stata creata in maniera naturale e spontanea, per un effetto cool ed easy da abbinare al capo in maniera molto tranquilla".

I look più belli visti nel backstage

Seguiteci nel backstage del fashion show Stella Jean alla scoperta dei look più interessanti.

Special thanks to Mac Cosmetics.