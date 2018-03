Volete provare un trucco occhi originale e ad alto impatto? Provate lo smokey eyes borgogna e ispiratevi alle proposte che Grazia.it ha selezionato per voi

Lo smokey eyes si presta a infinite reinterpretazioni. Accanto al classico colore nero, perché non provare ad accostare il colore più cool del momento, il borgogna?

Gli ombretti dai colori caldi come il bordeaux sono infatti le tonalità più amate dalle beauty addicted, perché intensificano lo sguardo e rendono il trucco immediatamente più dramatic.

Un post condiviso da Maria Lihacheva ApropoMakeup (@apropomakeup) in data: Dic 16, 2017 at 11:20 PST

Tutti i colori con una componente rossa valorizzano maggiormente gli occhi verdi e azzurri. Per questo motivo lo smokey eyes borgogna potrebbe far sembrare gli occhi castani arrossati e dall'aspetto stanco.

Come ovviare all'effetto "vampiro"? Sottolineate la rima infracigliare con una matita nera, da sfumare anche all'interno della rima inferiore. Il contrasto mette in risalto al meglio gli occhi scuri. Optate poi per una sfumatura più tendente al prugna, con meno rosso all'interno.

Infine, non dimenticate il correttore! Un trucco occhi dai toni così caldi tende a mettere in evidenza le occhiaie. Picchiettate il prodotto e poi sfumate con cura, prima di fissarlo con la cipria.

Avete voglia di provare lo smokey eyes borgogna? Lasciatevi ispirare dalle proposte che abbiamo scelto per voi.

1. Wet plummy



Lo smokey eyes bordeaux e prugna dai contorni sfumati con un twist più originale, grazie al gloss applicato sulla palpebra superiore. L'effetto non dura a lungo, ma se applicato in piccolissime quantità è di grande effetto per una serata.



Un post condiviso da Maria Lihacheva ApropoMakeup (@apropomakeup) in data: Gen 25, 2018 at 11:56 PST

2. Glossy red



L'ombretto rosso, contornato da una tonalità borgogna, diventa ancora più edgy e affascinante se ha un finish glossato. Anche in questo caso, preparatevi a ritoccare in fretta il make up... Per una durata meno effimera provate un eye gloss specifico per il trucco occhi.



Un post condiviso da Maria Lihacheva ApropoMakeup (@apropomakeup) in data: Gen 7, 2018 at 10:40 PST

3. Effetto matte



Per un trucco davvero a lunga durata, preferite delle texture completamente opache da sfumare sopra a un primer. Lo smokey eyes burgundy risulterà sofisticato ed elegante, oltre a resistere in maniera impeccabile per tutta la serata.











Un post condiviso da Maria Lihacheva ApropoMakeup (@apropomakeup) in data: Ott 10, 2017 at 11:45 PDT

4. Berry



L'ombretto bordeaux viene applicato sulla palpebra mobile e poi sfumato verso le sopracciglia con un color lampone, riprendendo la stessa tonalità del blush.



Un post condiviso da Nikki_Makeup (@nikki_makeup) in data: Ago 19, 2017 at 6:01 PDT

5. Soft



Il segreto di ogni smokey eyes è la sfumatura, più è ampia e più gli occhi vengono messi in risalto. Assicuratevi che non ci siano angoli o linee nette, mantenendo il colore diffuso e soft. L'idea in più? Abbinare allo smokey eyes bordeaux il rossetto rosso ciliegia.



Un post condiviso da Nikki_Makeup (@nikki_makeup) in data: Mag 19, 2017 at 5:25 PDT

6. Shimmer



Rendete ancora più d'impatto il vostro smokey eyes con dei glitter applicati al centro della palpebra nella stessa tonalità, oppure scegliendo un colore tono su tono, leggermente più chiaro.



Un post condiviso da chaleen.deed@gmail.com (@chaleendeed) in data: Dic 6, 2017 at 2:00 PST

7. Plum



Se i borgogna a componente rossa rendono il vostro sguardo troppo affaticato, provate una tonalità che viri al prugna ed evidenziate la rima con un khol nero. Per rendere il trucco meno cupo, provate a tracciare una linea di eyeliner color rose gold.



Un post condiviso da chaleen.deed@gmail.com (@chaleendeed) in data: Nov 6, 2017 at 1:56 PST

8. Stars & glitters



La sfumatura morbida e diffusa rende lo smokey eyes adatto anche per il trucco da tutti i giorni. Ma se volete brillare come un unicorno, aggiungete un po' di glitter e delle stelline, trasformando il look in un make up da star della serata.



Un post condiviso da Hannah ???????? (@hannameyerlie) in data: Gen 6, 2018 at 9:40 PST

9. Vampire vibes

Se avete in programma una serata speciale in cui volete sfoggiare un trucco davvero particolare, fate appello alla vostra anima da dark lady e sfoggiate uno smokey eyes borgogna dalla sfumatura maxi e abbinate delle labbra vampy viniliche.

Un post condiviso da Linda Hallberg (@lindahallberg) in data: Apr 12, 2017 at 3:30 PDT