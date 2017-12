Inusuali e mai banali, le tonalità oro e bronzo sono adatte anche per le labbra se scelte e indossate correttamente. Perfette per la sera, in alcuni casi possono essere sfoggiate anche di giorno

Caldi e arditi: i rossetti oro e bronzo sono ideali per dare un tocco particolare alle proprie labbra scegliendo due nuance insolite. Attenzione però perché non si passa inosservate. Per questo sono adatti alle grandi occasioni, un po’ meno per il classico look quotidiano da ufficio.

A chi stanno bene



Bisogna sottolineare che le nuance dorate sono forse le più difficili da portare, soprattutto per la mancanza di occasioni per sfoggiarle. Ma l'oro è una tonalità che dona a molti incarnati e a differenti tonalità naturali. Le pelli medio-scure, specie con i capelli castani, sono quelle a cui il dorato dona maggiormente, soprattutto in una nuance molto carica, effetto oro colato; le pelli invece più chiare, con chiome sul biondo, possono optare per un nude con effetti metal, perfettamente adatto quando si vuole optare per un risultato etereo.

Il bronzo, invece, è una tonalità ancora più calda e che ricorda molto gli anni ’90. I riflessi sono molti e sfaccettati, ed è un colore che sta molto bene alle castane, un po’ più difficile per le bionde ma nella sfumatura giusta sarà ok!

Quando usarli



Scenici, senza alcun dubbio, queste tonalità necessitano di occasioni speciali per essere indossate. Sicuramente adatte per la sera, mentre per il giorno è meglio scegliere un nude con riflessi dorati, così da scaldare il make-up. Attenzione, il resto del trucco dovrà essere molto naturale così da far risaltare completamente le labbra. Il bronzo invece, se scelto nelle nuance più scure e metallizzate, è adatto a un look drammatico.

Il consiglio in più: per un effetto ancora più marcato, applicate il rossetto dorato, in una nuance piena, e poi picchiettate sopra un gloss trasparente. L’effetto prezioso sarà assicurato.