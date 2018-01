Un primer viso illuminante è il perfetto alleato per un incarnato radioso che dura tutto il giorno. Scoprite i migliori primer ultra lusso selezionati per voi da Grazia.it

Un primer viso illuminante è il primo step da seguire per ottenere un make up luminoso e glowy. Se poi la formula è extra lusso, questo prodotto si trasforma in un vero e proprio rituale di bellezza da concedersi ogni giorno.

Le novità del momento uniscono i benefici del make up a ingredienti luxe, come estratti di perle e scaglie d'oro 24 carati, che riflettono la luce e donano luminosità al viso. Un vero e priorio gioiello beauty che minimizza discromie e imperfezioni, infondendo al viso una luminosità omogenea e naturale, senza utilizzare glitter o particelle shimmer.

Applicatelo prima del trucco sulla pelle pulita e idratata: renderà la grana della pelle omogenea e pronta alla stesura del fondotinta. Il trucco del make up artist? Mischiate qualche goccia di primer idratante al vostro fondotinta fluido preferito, per trasformarlo immediatamente in una base viso luminosa e fresca.

Abbiamo selezionato per voi 10 primer illuminanti dalle texture ultra lusso. Scorrete la gallery e scoprite quello che fa per voi.

Un trattamento skincare illuminante che prepara il viso al make up e garantisce fino a 72 ore di idratazione.

Questa base fluida ultra leggera è la più amata dai make up artist: grazie all'altissima percentuale d'acqua nella formula, in poche mosse si fonde con l'incarnato per rivelare una pelle fresca e luminosa.

Una base make up effetto ultra luminoso che minimizza i segni di affaticamento e rende l'incarnato fresco e glowy.

Un primer illuminante arricchito da micro perle riflettenti che catturano la luce e donano tridimensionalità al viso.

Questo primer ultra lusso è arricchito da particelle di oro puro e da preziosi estratti di rosa, ideali per idratare a fondo la pelle e per renderla ultra luminosa.

Questo prodotto che unisce i benefici di primer, illuminante e fluido idratante prepara la pelle all'applicazione del makeup e la rende visibilmente più luminosa.

Questo primer illuminante dona freschezza al viso e illumina le zone d'ombra del viso, attenuando i segni della stanchezza.

Una formula ultra idratante che illumina e corregge il colorito della pelle, per un effetto fresco e naturale.

Questa base trucco è un vero e proprio gioiello: è arricchita da vere scaglie d'oro 24k ultra brillanti e riflettenti che donano all'incarnato luminosità assoluta.

Questa base illuminante arricchita da microperle è adatta a tutti i tipi di pelle: la sua formula idratante ravviva i coloriti spenti e crea la base ideale per l'applicazione del fondotinta, prolungandone la durata.