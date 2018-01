Dalle ottime performance ma low cost: scoprite quali palette viso mettere nel vostro beauty case con la nostra selezione

Contouring, sculpting o strobing: quale che sia la tecnica che preferite per valorizzare i vostri lineamenti e creare sul viso giochi di luci e ombre, avrete sempre bisogno di usare un mix di polveri e creme come correttori, blush, illuminanti o terre.

Il modo migliore è optare per una palette viso: pratica e facile da usare, è perfetta anche per i ritocchi.

Noi abbiamo scelto per voi le migliori palette viso low cost che assicurano ottime performance a un prezzo più contenuto: guardate la nostra selezione.

Tre tonalità da applicare come base o sugli zigomi per illuminare il volto: ideale per quando si è in viaggio.



È composta da cinque diverse tonalità che possono essere usate come illuminante, bronzer oppure blush. Il nostro consiglio: provate ad applicare alcune polveri sulle palpebre per dare luce allo sguardo.

Questa palette ha tutto il necessario per un contouring perfetto, dal bronzer matte all'illuminante opaco fino al blush dal tocco shimmer.





Contiene tre polveri (un abbronzante, un fard e un illuminante) dalla texture soffice, facilmente sfumabile e dall'effetto da naturale a intenso.

Per illuminare il viso e per ottenere un effetto sunkissed, potete usare le cinque polveri illluminanti separatamente o mescolandole: molto pratica, questa palette permette di personalizzare il look in mille modi.

Neutralizza i difetti, corregge le occhiaie e illumina l’incarnato grazie a sei diversi correttori: se il verde copre i rossori, il giallo e i toni aranciati nascondono le occhiaie mentre i concealer beige possono essere sovrapposti per uniformare l'incarnato.





Questa palette contiene tutto il necessario per scolpire e definire: accanto agli illuminanti e alle polveri per il contouring ci sono anche quelle per le sopracciglia e alcuni ombretti super pigmentati.

Un tris perfetto composto da un illuminante, un blush e un fondotinta un po' più scuro per il contouring del viso. Il set è consigliato alle pelli più chiare.





È il prodotto ideale per definire ed esaltare i tratti del viso con tre formule differenti: l’illuminante mette in risalto i lineamenti del volto con preziosi punti di luce, la terra permette di scolpire i tratti, infine il blush dona alle gote una naturale radiosità.

Questa palette propone una tris di polveri pigmentate per scolpire e illuminare il viso. Il blush color pesca ravviva delicatamente le guance, mentre la tonalità destinata al contouring valorizza e scolpisce i lineamenti. Infine, il blush color champagne illumina l'incarnato con un leggero velo dorato.