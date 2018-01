I liquid lipstick da provare assolutamente per un trucco labbra mat extra glam

I migliori rossetti liquidi opachi provati per voi, adatti ad accontentare ogni esigenza make up.

Dalle formule ultra resistenti a quelle più morbide che nutrono le labbra passando per colori audaci e nuance universali, i rossetti matte in texture liquida non sono tutti ugali.

I liquid lipstick rappresentano infatti uno dei must have per il trucco labbra del momento, e sono disponibili in infinite varianti, tutte da scoprire.

Trovate il rossetto liquido opaco migliore per voi continuando a leggere questo articolo.





Un colore neutro caldo perfetto per enfatizzare ogni incarnato, per un look anni '90 d'impatto.

Ispirati ai petali vellutati delle rose, i rossetti liquidi opachi Lime Crime sono i primi a essere stati lanciati sul mercato. Wicked è un colore bordeaux intenso e duraturo.

Come dice il suo nome, un malva meraviglioso che regala un effetto plumping alle labbra e un effetto comfort nonostante la texture liquida matte ultra resistente.

Opaco ma cremoso, questo rossetto liquido vanta un'ottima tenuta ma non è no transfer, per questo motivo è adatto anche a chi ha le labbra a tendenza secca. Il colore è leggendario.

Una nuova formula carica di pigmenti liquefatti per un effetto mat non gessoso sulle labbra. La nuance Warm Leatherette è tremendamente glam.

Un color malva elegante che si fonde sulle labbra regalando un effetto seconda pelle.

Come una deliziosa pralina al cioccolato al latte questo rossetto liquido matte consente di disegnare e colorare le labbra alla perfezione.

Rossetto liquido opaco dall'effetto super vellutato in una tonalità amaranto iper chic.

Un rossetto liquido opaco low cost andato letteralmente a ruba. Dalla tenuta estrema, vanta inoltre un ottimo profumo di vaniglia.





Rosso elegante e un pack di design per il rossetto liquido opaco Chanel, dedicato a chi desidera un trucco labbra raffinato.

Rossetto liquido matte fucsia magenta con un leggero sheen freddo che vira al viola. Ecco il prodotto giusto per chi sogna un make up originale.





Fucsia freddo violaceo per un trucco labbra pop, fresco e divertente. Tenuta record.

Un colore scuro e caldo per il matte liquid lipstick low cost, perfetto per sperimentare con questa tipologia di prodotto senza spendere una fortuna e avere una resa al top.

Uno dei brand italiani indipendenti più stimati. La formula è confrotevole, la durata ottima e il colore originale: un rosso pesca rosato da provare.

Lo stile glam dei classici rossetti opachi del brand canadese in formula liquida opaca. Questo colore è la soluzione giusta per chi desidera un look da diva.

Nude prezioso e intenso per uno dei rossetti liquidi opachi low cost più amati tra le beauty addict.

Rosa flirty per il rossetto liquido opaco novità che farà la felicità delle fan di Instagram, dove questo prodotto impazza.

Color vino profondo e un prezzo super chaep per il liquid lipstick del marchio americano low cost più amato sul web.

Definito come il "rossetto indistruttibile", questo liquid lipstick ha una formula arricchita da vitamine A, C ed E ed estratti di cili e bacche di goji.

Con olio di jojoba e burro di karité, questo rossetto liquido opaco ha un colore statement perfetto per accontentare le dark ladies.

Un nude caldo leggendario, creato dalla web star Jeffree Star. Una delle migliori fomule in commercio.

Pigmenti ad alta definizione per un trucco labbra impeccabile, dall'effetto vellutato. Selfie-approved!

Rosso squillante per il rossetto liquido opaco del brand italiano budget-friendly. Da provare!

Una nuance brillante che illumina il sorriso per il liquid lipstick effetto tatuaggio della casa francese.

Non completamente opaco, ma confortevole, dall'effetto 3D e dall'ottima tenuta. Il colore malva è universale e super flattering.

Credits Ph.: Pinterest/ColourPop Instagram/meccamaxima