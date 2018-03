Volete scoprire quali sono le migliori novità tra i mascara del 2018? Siete nel posto giusto.

Le ciglia incorniciano lo sguardo e un buon mascara è l'alleato essenziale per mettere in risalto gli occhi e completare - oltre che esaltare - un bel make up.

Abbiamo selezionato per voi i nuovi mascara di stagione, tra questi troverete i migliori per ciglia pazzesche.





Scovolino di precisione a 360° gradi per il nuovo mascara del marchio professionale americano. Promette massima lunghezza, volume e una tenuta impeccabile fino a 12 ore. Assolutamente da provare.

L'ultimo nato in casa Benefit è un mascara dall'effetto super volumizzante, per ciglia da urlo. La particolare formula è arricchita da particelle aerodinamiche - uno dei materiali più leggeri esistenti - e per questo sfida la forza di gravità dispiegando le ciglia in maniera fantastica.

Volume e lunghezza senza limiti per il nuovo mascara del brand francese. La formula a base di cheratina ha un effetto "extension" sulle ciglia per un effetto bold assicurato.

Base per ciglia e mascara per un effetto super incurvato. Uno dei mascara migliori in edizione speciale per uno sguardo statement e ciglia dispiegate.

Il mascara incurvante effetto volume della collezione primaverlie di Kiko è proposto in tre varianti di colore irresistibili: il classico nero, un intrigante bordeaux e un divertente rosa lilla.

Perfetto per aprire lo sguardo, questo mascara del marchio low cost è una novità da non perdere.

Risultato modulabile per il nuovo mascara con olio di cocco del marchio americano. La formula leggera mantiene le ciglia morbide e può essere stratificata per raggiungere un effetto da leggero a deciso.

Amate il mascara ma non truccate troppo gli occhi? Ecco la novità dei vostri sogni, un mascara che enfatizza le vostre ciglia naturali, perfetto dunque per un utilizzo quotidiano su make up leggeri o palpebre nude. Apre lo sguardo senza appesantire.





Per ciglia spesse ma definite, questo mascara novità ha uno scovolino a clessidra composto da setole di diverse lunghezze. L'effetto? Cartoon-like.

Formula al 100% composta da ingredienti di origine naturale e vegana. L'effetto? Di ciglia definite, più folte e intense.

Effetto ciglia finte per questo mascara must have, dal pack malizioso ricoperto di pizzo rosso. Il colore è ultra black, intensissimo.

La formula di questo nuovo mascara è arricchita da olio di argan per un effetto leggero sulle ciglia. Per uno sguardo intenso senza effetto pesante.

Scovolino affusolato e formula arricchita da cere per un effetto di massima curvatura, volume e definizione. Adatto anche agli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto.

Credits Ph.: Mondadori Photo