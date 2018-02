Eyeliner black ed hair look dal mood teen: è il beauty look per la sfilata di Marco De Vincenzo A/I 2018-19. Il racconto del backstage

Pelliccia, abitini a righe, occhi bistrati: l’ispirazione per la collezione Autunno/Inverno 2018-19 di Marco De Vincenzo arriva da uno dei personaggi del cinema che, a 17 anni dall’uscita della pellicola di cui è protagonista ("I Tenenbaum"), è ancora un’icona di stile.

Lei è Margot Tenenbaum, la figlia adottiva di Royal ed Etheline, una che passa le giornata fumando sigarette (di nascosto) immersa nella vasca da bagno: bizzarra, eccentrica e un po’ laconica, Margot sembra imperturbabile e sofisticata allo stesso tempo.

Nel suo guardaroba non mancano capispalla over, minidress e abiti stile anni Settanta che Marco De Vincenzo ha fatto sfilare aggiungendo colori e texture e rendendoli così, ancora più attuali.

Anche il trucco delle modelle si ispira all’eroina di Wes Anderson. «Gli occhi sono protagonisti del beauty look – racconta Terry Barber che ha firmato il make up per MAC Cosmetics -. Ho colorato il contorno con un eyeliner nero intenso insistendo anche nella rima interna e disegnando una forma leggermente tondeggiante: ho voluto riproporre il modo in cui si truccano le ragazze quando stanno andando a un party».

Il risultato è molto chic: «Trovo che il personaggio di Margot Tenenbaum sia incredibilmente elegante – precisa Barber – anche se lontana dalla ricerca del glamour a ogni costo».

Per realizzare il beauty look, il make up artist ha creato una base leggera con il Face&Body Foundation mixato con il Face&Body White Concealer lì dove c’era bisogno di correggere le piccole imperfezioni. Per il make up occhi è stata usata la matita in Ebony mentre sulle labbra nude sono stati mescolate, con le dita, tre diverse tonalità (Stone, Really Me e Mehr).

Anche l’hair look, curato da Holli Smith, riprende la pettinatura à la Margot. I capelli sono divisi da una riga laterale e bloccati da un fermaglio sul lato; il ciuffo è aderente alla fronte e ha un finish leggermente wet, mentre nella parte posteriore le chiome sono state lavorate per creare un morbido volume, volutamente imperfetto.

Infine, un tocco di colore caratterizza la nail art. Oro e argento glitterato, verde scuro, viola, petrolio, rosso e marrone: tutte le nuance sulle unghie delle modelle sono rigorosamente abbinate agli accessori.

Credits ph: Jackson P.