Siete pazze per la k-beauty? Scoprite i make up korean style più belli e i prodotti adatti a ricrearli

Non più solo skin care coreana, oggi anche il make up coreano è un must have.

Il suo stile? Extra femminile, delicato e lezioso. Per le donne coreane infatti, avere un aspetto girly, un po' da bambola, è essenziale per sentirsi "belle".

Per questo motivo il viso appare perfettamente pulito, luminoso e levigato, mentre il resto del trucco risulta delicato, con accenni di colore caldi.

VISO

Il focus del trucco coreano è sicuramente la pelle, levigata e luminosa. Per questo motivo sono essenziali ottimi primer viso e bb cream - o fondotinta cushion - dalla texture leggera ma perfezionante.

A rendere ancora più interessante il look, troviamo poi ciprie che regalano un effetto vellutato senza occludere i pori e blush in toni accesi come rosa baby o color mandarino, adatti a regalare al volto un'aria giovane e innocente.

OCCHI E SOPRACCIGLIA

Il trucco occhi è generalmente essenziale e naturale. I colori scelti sono spesso leggeri e perlescenti, perfetti per ingrandire e illuminare lo sguardo, mentre non manca mai l'eyeliner, applicato in maniera allungata e sottile verso l'esterno.

Completano il trucco occhi un leggero velo di mascara resistente all'acqua, ciglia finte e una buona matita per spracciglia. Le donne coreane le portano piuttosto folte e chiare, dalla forma dritta.

LABBRA

Le labbra in stile coreano vengono anche definite "pillow lips", effetto cuscinetto. Le donne coreane amano infatti creare un effetto voluminoso grazie all'ultilizzo di balm rimpolpanti.

Generalmente, per creare questo look si utilizzano tinte labbra o rossetti colorati che vengono tamponati con i polpastrelli al centro delle labbra in maniera intensa, per poi sfumare la texture verso l'esterno senza definire il contorno.

Questo gioco di sfumature regala alle labbra un look davvero particolare amatissimo in Corea.

I PRODOTTI MUST HAVE PER IL MAKE UP COREANO

Avete voglia di creare un beauty case in pieno stile K-Beauty?

Trovate qui di seguito il meglio del make up dei brand coreani, tra i cui 3CE, TonyMoly, Skinfood e molti altri ancora.

Un balsamo altamente levigante e opacizzante che "cancella" pori dilatati e rughette.

La più famosa e amata bb cream al mondo. Idrata la pelle, illumina l'incarnato e la scherma dai raggi del sole minimizzando le imperfezioni.

Incarnato levigato e perfezionato per un colorito sano e ultra naturale. Una BB cream coreana facilmente reperibile in Italia.

Il fondotinta cushion più amato in Corea. Regala alla pelle un finish levigato e dewy.

Con estratti di pesca e sake, questa cipria in polvere libera ha un delizioso profumo fruttato e rende la pelle opaca e vellutata.

Pack girly per il blush made in Korea dal colore pieno ma altamente sfumabile.

Per un effetto naturale e sano sulle gote il blush in formato cushion è un must have.

L'universo sul viso con la palette viso e occhi del marchio coreano più girly.

Ombretto cremoso a base d'acqua per un trucco occhi luminoso altamente sfumabile.

L'eyeliner più amato dalle donne coreane? E' resistente all'acqua, ha una punta sottile perfetta per tracciare linee precise. Il colore? Extra black, naturalmente.

Per ciglia ben piegate, allungate e volumizzate un mascara waterproof come questo è un must have!

Le ciglia finte sono amatissime dalle K-girls, ecco un modello low cost made in Korea.

Un prodotto doppio che include una matita per sopracciglia e un mascara colorato per fissarle e definirle al meglio.

Una tinta labbra peel off che colora le labbra a lunga durata per un beauty look coreano in piena regola.

Un gloss colorato che tinge le labbra e le rimpolpa. Il back a forma di coniglio è irresistibile!

Credits Ph.: 3CE