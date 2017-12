Indecise sul trucco di Capodanno? Provate un nuovo beauty look con i consigli di Smashbox: da oggi anche su Douglas.it!

L'ultima notte dell'anno è il momento migliore per sperimentare e provare un nuovo beauty look. Che sia per un party fino al mattino o per una cena in grande stile, l'obiettivo è scegliere un make up luminoso che sappia valorizzare la vostra bellezza e che, allo stesso tempo, vi faccia stare bene. La parola chiave è long lasting: per resistere ai “folli” festeggiamenti che chiuderanno il 2017, il trucco deve essere a lunga tenuta. Per realizzare un beauty look strepitoso, seguite i nostri consigli.





Step 1: create la base viso con il primer migliore

Primo step di bellezza è l'applicazione del primer, ma non uno qualsiasi. Per ottenere la base perfetta, usate il Photo Finish Foundation Primer Radiance di Smashbox. Leggeremente colorato e super idratante grazie all'acido ialuronico e al burro di Karité, minimizza le linee sottili, i pori e le imperfezioni mentre crea un bellissimo effetto sunkissed in puro stile California, proprio come piace a noi!

Come usarlo: applicate uno strato sottile usando i polpastrelli su viso e décolleté.





Step 2: definire e dare una nuova luce al viso

Volete aggiungere dimensione e profondità al volto? La Spotlight Palette fa al caso vostro: contiene tre diversi illuminanti caratterizzati da una formula facile da sfumare e dalla texture vellutata. Scegliete la versione “Pearl” se avete la pelle chiara, mentre la “Gold” è ideale per incarnati medi e scuri.

Come usarlo: indossate ogni tonalità da sola o combinata insieme alla altre per definire i volumi di luce sul vostro viso. Per esempio, potete usarla sopra il blush oppure utilizzare gli illuminanti per fare il contouring. Il tip in più: volete un look ancora più glow per Capodanno? Applicate le polveri anche su spalle e décolleté.





Step 3: preferite un look californiano per diventare protagoniste del party

Per completare la base viso, il prodotto must è il L.A. Lights Blendable Lip & Cheek Color. Ispirato alla luce naturale della West Coast, si adatta a zigomi e labbra ed è facilissimo da sfumare grazie all'applicatore a sfera che scorre perfettamente sulla pelle, mentre la spugnetta piatta e vellutata garantisce l'utilizzo della quantità corretta di prodotto. Scegliete la tonalità che fa per voi!

Step 4: focus on eyes

Gli occhi dicono molto di noi: ecco perché sono un punto focale del make up, soprattutto per la notte più lunga dell'anno. Per assicurarvi un trucco long lasting, prima di applicare polveri ed eyeliner, passate sulle palpebre un primer come il 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Resistente a umidità e sudore, fa in modo che il colore rimanga intatto fino a 24 ore.



Una volta applicato il primer occhi, divertitevi a mixare le diverse polveri per rendere più intenso e profondo lo sguardo con uno smokey eyes très chic. Trovate tutto quello che occorre nella Covershot Eye Palette Smoky.





Step 5: scegliete il finish per le vostre labbra



Rosso fuoco opache o metalliche? A voi la scelta. Noi siamo fan dell'Always On Liquid Lipstick in Bawse che regala labbra super hot in puro stile Old Hollywood!



Se optate per un effetto metal, il prodotto che vi consigliamo è il Be Legendary Liquid Metal in Petal Metal: scivola sulle labbra regalandovi la copertura piena di un rossetto e l'estrema lucentezza di un gloss. Per definire il contorno, basta usare una lip pencil della stessa tonalità.

Pronte a festeggiare un Capodanno super glam con Smashbox? Trovate tutti i prodotti su Douglas.it (oltre che nei negozi Limoni e La Gardenia, gruppo Douglas). Andate subito online: per le clienti e le affezionate del brand americano ci saranno servizi esclusivi tutti da scoprire! Cosa aspettate?