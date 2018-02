Siete in cerca di ispirazione per i vostri trucchi per la Primavera Estate? Ecco le idee più particolori, selezionate per voi da Grazia.it

Colorato, texturizzato e brillante, è il make up originale primavera estate 2018.

Ricco di dettagli a sopresa, il trucco estroso è senza dubbio il protagonista indiscusso dei beauty look da passerella, insieme - all'opposto - al trucco nude, un grande classico amato da tutte.

Nelle sfilate di moda di stagione abbiamo visto look intensi e originali, nella maggior parte dei casi concentrati su un unico elemento statement, per poi lasciare molto leggero il resto del look.

Se quest'anno avete voglia di osare provando un make up particolare continuate a leggere questo articolo.

APPLICAZIONI DI CRISTALLI

Il viso è bronzeo, luminoso e naturale. Il dettaglio che colpisce? I cristalli cangianti posti sulla palpebra inferiore.

EYELINER TONDEGGIANTE

Questo trucco originale - indossato da Gigi Hadid - punta i riflettori sugli occhi con un eyeliner inedito e spesso, non appuntito all'esterno, ma tondeggiante.

MAKE UP GRAFICO

Le sopracciglia sono "selvagge" e voluminose, il trucco occhi a contrasto sfuma l'ombretto fino all'arcata e dona un look grafico grazie all'eyeliner nero abbinato alla matita bianca, che offre un effetto tridimensionale.

ANGOLO INTERNO GLITTER

Nude look con angolo interno illuminato a glitter argento, leggermente sfumati sotto la rima ciliare inferiore.

TOCCHI DI COLORE FLUO

Occhi luminosi e un "dot" di ombretto arancione al centro della palpebra per un effetto fluo & chic.

EYELINER FRASTAGLIATO

L'occhio viene incorniciato da un eyeliner originale dall'effetto frastagliato, concentrato nell'angolo esterno dell'occhio.

TRUCCO OCCHI EXTRA GLITTER

Texture maxi extra brillanti per il trucco occhi da gran sera in argento.

EYELINER IN NUANCE PASTELLO

Spesso e lattigginoso, l'eyeliner color pastello enfatizza lo sguardo con un effetto cartoon.

LOOK GRAFICO EFFETTO LAMINA

Make up in stile anni '80 dalla finitura metallica.

EYELINER STATEMENT

Ispirazione orientale per questo tipo di eyeliner intenso e particolarmente inclinato, per un effetto statement da passerella.

REVERSE LINER

La palpebra superiore resta libera, quella inferiore viene segnata dall'eyeliner per un look upside down a sorpresa.

ABBINAMENTI STRONG

Ombretto rosa candy intensamente sfumato verso le tempie abbinato al rossetto rosso dalla finitura glossata. Un look pop da provare.

HALF-COLOR

Un'altra idea a contrasto, che lascia il trucco viso al naturale, colorando invece la palpebra fissa in nuance solari e intense come fucsia, rosso, arancione e giallo in gradiente.

TRUCCO OCCHI ANARCHICO

Verde lime, fucisa e nero si posano in maniera - quasi - casuale sulla palpebra inferiore, includendo le ciglia.

TRUCCO LABBRA IN DOPPIA TEXTURE

Finitura glossata per il labbro inferiore, e opaca per quello superiore. Un look davvero fuori dagli schemi da sperimentare nel 2018.

EYELINER ESAGERATO

Look minimale stravolto dall'eyeliner esagerato, portato fino alle sopracciglia.

OUT-LINER

Un'altra variante di eyeliner esagerato, posto in maniera grafica tutto attorno all'occhio.

SILVER LIPS

Un trucco labbra primavera estate 2018 davvero originale: le labbra si tigono di argento metallico. Prezioso!

CARNIVAL PARTY

Ciglia e sopracciglia in azzurro pastello. Lentiggini di glitter e labbra delineate da glitter fucsia. Scegliete solo uno di questi dettagli, e divertitevi e indossarlo!

SOFT MAUVE

Un altro trucco occhi che libera la palpebra mobile e colora in nuance malva la palpebra fissa. Originale, ma portabile.